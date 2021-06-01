Ще одне підвищення пенсійного віку: в Раді зареєстрували новий законопроєкт

Українцям можуть підвищити пенсійний вік до 61 року. Народні депутати зареєстрували законопроєкт про зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Станом на 1 червня проєкт закону №5566 направили на розгляд Комітету Верховної Ради. Ініціювали відповідний документ 10 народних обранців від "Слуги народу".

Зверніть увагу Перерахунок пенсій, подорожчання газу та відкриття кордонів: що зміниться у червні

Деталі законопроєкту

Новий законопроєкт передбачає підвищення пенсійного віку на один місяць у рік. Відтак українці повинні будуть виходити на пенсію в 61-річному віці.

Нововведення також передбачає зменшення пенсійного віку на 6 місяців при народженні дитини та її догляду до 6-річного віку. Тобто, що пенсійний вік для жінок не може бути зниженим більше ніж на 3 роки.

Відтак загальне підвищення пенсійного віку до 61 року в Україні покликане компенсувати саме таке зниження віку на пів року матерів дітей до 6 років.

Зазначене збільшення підніме пенсійний вік в Україні до 2035 року на 1 рік, і складатиме 61 рік,

– вказано в документі.

Ініціатори проєкту закону вважають, що це допоможе розв'язати демографічну кризу в Україні. "Надзвичайно важливо покращити пенсійну систему в контексті підтримки матерів, щоб протистояти наслідкам демографічної ситуації, яка склалася в країні", – написано в пояснювальній записці.

Депутати навели приклад інших країн, в яких пенсійний вік є вищим, ніж в Україні. Наприклад, у Бельгії, Фінляндії, Данії – 65 років. А в Ісландії й Норвегії – 67.

Ініціаторками законопроєкту виступили, зокрема, такі депутатки зі "Слуги народу":

Галина Третьякова;

Ірина Верещук;

Мар'яна Безугла;

Ольга Василевська-Смаглюк.

В Україні у 2021 році вже підвищили пенсійний вік

З 1 квітня 2021 року в Україні на пів року підвищили пенсійний вік для жінок. До 31 березня українки ще могли виходити на пенсію у віці 59,5 років, від 1 квітня необхідно досягнути 60 років.

Українцям, яких звільнять напередодні досягнення пенсійного віку, зможуть достроково призначати пенсії. Втім змінюється і стаж, який потрібно мати, щоб вийти на пенсію: