У Раді заявили про маніпуляції на ринку електроенергії: "Енергоатом" може втратити 1,8 мільярда

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив про можливі маніпуляції на ринку електроенергії, через які державний "Енергоатом" може недоотримати 1,8 мільярда гривень.

Про це йдеться у листі Геруса до прем'єр-міністра Сергія Корецького, передає 24 Канал.

Наприкінці жовтня було ухвалено низку рішень за участю державних органів влади та НАЕК "Енергоатом". Ці рішення можуть призвести до втрат державної компанії на суму 1,8 млрд грн. Про це йдеться в листі.

Як і в січні 2026 року, спочатку Енергоатом продав значний обсяг електроенергії, а відразу після цього відбулося різке підвищення цін на ринку "на добу наперед" (РДН). Послідовність дій та склад учасників дають серйозні підстави вважати, що це не випадковість, – повідомляє Герус.

Депутат пояснює, що йдеться про доступ до інсайдерської інформації та її використання.

Напередодні аукціону, а саме 26 жовтня, представник ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" (група ДТЕК) був присутній на закритій нараді, на якій обговорювалися два рішення, кожне з яких могло підвищити ціни на РДН.

Зранку 27 жовтня "Д.ТРЕЙДІНГ" купив на аукціоні 315 МВт, хоча на попередні 10 днів придбав лише 45 МВт.

Покупець діяв так, ніби знав, що ціна зросте. Державний продавець діяв так, ніби нічого не знав, хоча саме він ухвалив рішення, яке спричинило її зростання, – зазначив депутат.

Торги тривали орієнтовно з 10:04 до 13:02. Компанія реалізувала 2 000 МВт базового навантаження, або 480 000 МВт·год, за середньозваженою ціною 5 313,78 грн/МВт·год без ПДВ. Покупцями стали 69 компаній.

Того ж 27 жовтня Енергоатом кардинально змінив свою поведінку на РДН: подав усі заявки на продаж за значно вищими цінами, особливо у нічні години. Через технічний збій АТ "Оператор ринку" продовжило приймання заявок на РДН на 28 жовтня до 13:00.

При цьому аукціон Енергоатома на листопад завершився близько 13:02, а результати торгів на РДН із різким підвищенням цін стали публічно відомими лише пізніше, близько 13:40. Тобто аукціон Енергоатома відбувався ще до того, як весь ринок отримав новий ціновий орієнтир, – додав Герус.

В енергетичному комітеті підрахували можливі фінансові втрати держкомпанії через такі дії ВП "Енергоатом-Трейдинг" на ринку.

"Середня ціна на РДН за 1-6 листопада становить 9 098,32 грн/МВт·год. Порівняння з ціною аукціону дає різницю 3 784,54 грн на кожній МВт·год. За весь обсяг продажу 480 000 МВт·год можлива різниця становить близько 1,8 млрд грн", – йдеться в листі.

У зв'язку з викладеним голова комітету звернувся до уряду з такими проханнями:

Негайно звільнити керівництво ВП "Енергоатом-Трейдинг" АТ "НАЕК "Енергоатом", відповідальне за організацію та проведення аукціону 27 жовтня, та притягнути винних посадових осіб до передбаченої законом відповідальності.

відповідальне за організацію та проведення аукціону 27 жовтня, та притягнути винних посадових осіб до передбаченої законом відповідальності. Негайно розірвати договори, укладені за результатами аукціону 27 жовтня, та забезпечити повернення Енергоатому недоотриманих коштів.

Здійснити перевірку зазначених фактів та не допустити повторення подібної ситуації.

зазначених фактів та не допустити повторення подібної ситуації. Поінформувати про результати проведених перевірок та про вжиті заходи.

Коментар "Д.Трейдінг". Компанія вважає безпідставними звинувачення у зв’язку з її участю в цьому аукціоні.

Там зазначають, що закуповують електроенергію у понад 60 виробників, а частка Енергоатому в структурі цих закупівель з початку року становила 3%.

На аукціоні 27 жовтня 2026 року електроенергію придбали 69 компаній. Частка Д.Трейдінг становила 15,7% від загального обсягу електроенергії, проданої на аукціоні, – йдеться у коментарі.

Крім того, в компанії зазначають, що ціна закупівлі Д.Трейдінг була на 1,7% вищою за середню ціну закупівлі решти учасників аукціону.