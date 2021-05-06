У Верховній Раді з'явився законопроєкт про зміну місця проживання в додатку Дія

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На сайті Верховної Ради з'явився проєкт закону щодо реалізації публічних електронних послуг з реєстрації. Його прийняття дозволить здійснювати реєстрацію місця проживання онлайн.

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Мінцифри

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, після ухвалення законопроєкту послуга буде доступна всім українцям. Це не залежатиме від того, який паспорт мають громадяни – паперовий чи ID-картку.

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Також планують скасувати штамп у паспорті про реєстрацію місця проживання.

"Цим законом ми скасовуємо штамп у паспорті та витяг з ID-картки про прописку. Більше не буде потреби ходити в ЦНАП чи військкомати. Достатньо лише авторизуватися в застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків", – зазначив Федоров.

Як працюватиме "прописка" онлайн

Він додав, що також "відв'яжуть "прописку" від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною". За словами Михайла Федорова, мовиться про оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги зокрема.

На порталі Дія потрібно буде лише вказати адресу, за якою фактично проживаєте. Ті, в кого вже є нерухомість, отримають прописку за добу,
– сказав міністр цифрової трансформації України.

Водночас Михайло Федоров роз'яснив, що для декларування місця проживання в іншому місці, наприклад, у квартирі орендодавця, потрібна буде його згода, яку він теж може дати онлайн.

Довідка. Послугу щодо зміни місця реєстрації онлайн запустили у тестовому режимі з 1 квітня 2021 року. Вона передбачає випробування функції зміни інформації про місце проживання чи зняття з реєстрації. 