Небезпека катастрофи на ЗАЕС, злочини росіян на Півдні: головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зленеьский звернувся до українців. Глава держави підкреслив, що зараз необхідно докласти всіх зусиль для деокупації Запорізької АЕС для того, щоб уникнути масштабної катастрофи.

Також президент анонсував проведення роз'яснювальних робіт серед населення щодо плану дій у випадку катастрофи. Головні тези з вечірнього звернення президента для вас зібрав 24 Канал.

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Загроза катастрофи на ЗАЕС

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні відбулися консультації з представниками G7 та G20. Іноземних лідерів та представників міжнародних організацій поінформували про те, що Росія задумала вчинити теракт на Запорізькій АЕС, який може призвести до масштабної ядерної катастрофи.

Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних обʼєктах уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо Росії. Саме Росія зараз є глобальним центром цинізму, і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу,

– наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що світ має достатньо сили для того, щоб запобігти цій катастрофі. Тому Україна продовжуватиме інформувати партнерів та ті країни, які зараз начебто нейтральні. Володимир Зеленський підкреслив, що радіація не питає, хто був нейтральним, а хто ні. Для того, щоб уникнути цього, потрібно діяти.

Глава МВС Ігор Клименко отримав доручення від президента щодо проведення роз'яснювальних робіт серед населення про всі наявні ризики.

Злочини росіян на Півдні

Президент розповів про проведену нараду з ГУР МО, СБУ та МВС щодо наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Ігор Клименко представив доповідь щодо дій росіян на окупованій Херсонщині.

Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати й, очевидно, сховати тіла загиблих людей. І це не вперше Росія робить – намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони робили й у Маріуполі, і в інших місцях. Але це така правда, яку не сховати. І я дякую всім, хто допомагає нашій розвідці, нашим спецслужбам здобувати потрібну інформацію,

– наголосив Зеленський.