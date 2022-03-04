Радіація не знає, де Росія, – Зеленський закликав росіян не мовчати про злочини Путіна

На дев'ятий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти атакували Запорізьку АЕС в Енергодарі. Перед світом постала загроза нової ядерної катастрофи.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян і заявив, що вони повинні пам'ятати наслідки Чорнобильської катастрофи. Громадяни Росії мають сказати Володимиру Путіну, що хочуть жити.

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"Ви повинні пам'ятати розкиданий вибухом графіт, що горить. Жертви. Ви повинні пам'ятати світіння над зруйнованим енергоблоком. Ви повинні пам'ятати евакуацію з Прип'яті. Як ви могли це забути?", – сказав президент.

Припинити злочини

Зеленський наголосив, що не можна мовчати. Слід вимагати у влади припинити злочинні дії.

Ви повинні вийти на вулиці і говорити, що хочете жити. Жити землі без радіоактивного зараження. Радіація не знає, де кордони Росії,

– сказав Зеленський.

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