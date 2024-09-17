На кордоні Норвегії з Росією був стрибок радіації: де це сталося – показуємо на карті

На другому тижні вересня на норвезько-російському кордоні зафіксували стрибок радіації. Дослідники виявили сліди цезію-137 і урану 235.

Елементи, які входять у паливо для атомних реакторів і "начинку" для ядерної зброї, виявили у в Віксйоф'єллі та Сванховді. Де саме виявили радіоактивні ізотопи, передає 24 Канал.

Дивіться також "Літаючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими залякує Росія

Радіоактивні елементи на кордоні з Росією

У пробах двох станцій радіаційного спостереження – Віксйоф'єль та Сванховд, між 9 та 12 вересня були виявлені сліди цезію-137. Це радіоактивний ізотоп, що виділяється при розпаді урану-235.

Де розташований Сванховд: дивіться на карті

Де розташований Віксйоф'єль: дивіться на карті

Управління радіаційної та ядерної безпеки Норвегії (DSA) зазначає, що рівні явно вищі за норму, але не становлять небезпеки для людей або навколишнього середовища. Так, радіоактивний цезій-137 з'явився у період десь між 9 і 12 вересня.

Ми виявили 5 мкБк/м3 на фільтрувальній станції у Сванховді на 37-му тижні (9 – 16 вересня, – 24 Канал), і ми виміряли таку саму концентрацію на фільтрувальній станції у Віксйоф'єллі на 36 – 37 тижні (5 – 12 вересня, – 24 Канал),

– зазначають у DSA.

DSA каже, що під час дослідження фільтрів не було виявлено інших радіоактивних ізотопів. Також невідомо, чи мають якісь вимірювання на російському боці кордону подібні результати.