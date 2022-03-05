Радіаційний фон на ЗАЕС в нормі і не становить загрози

Олександр Старух – голова Запорізької ОДА – заявив, що станом на 07:00 5 березня радіаційний фон на ЗАЕС – у нормі. Загрози життю чи здоров'ю населення – немає.

Моніторингові дослідження радіаційного фону провели фахівці зі Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ".

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Радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон,

– мовиться у повідомленні.

Радіаційний фон у населених пунктах

Енергодар – гамма-фон – 9,8 – 10,8 мікрорентгена на годину;

Мелітополь – 8 – 12 мікрорентгенів на годину;

К-Дніпровка – 9,6 – 11 мікрорентгенів на годину;

Бердянськ – 10 – 11,7 мікрорентгена на годину;

Оріхів – 12 мікрорентгенів на годину;

Токмак – 10 – 11 мікрорентгенів на годину;

Андріївка – мікрорентгенів на годину;

Пологи – 12 – 14 мікрорентгенів на годину;

Василівка – 12 мікрорентгенів на годину.

ЗАЕС обстріляла Росія у ніч на 4 березня. Це могло призвести до страшної катастрофи.

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