Радіаційний фон на ЗАЕС в нормі і не становить загрози
Джерело:телеграм Олександра Старуха
Олександр Старух – голова Запорізької ОДА – заявив, що станом на 07:00 5 березня радіаційний фон на ЗАЕС – у нормі. Загрози життю чи здоров'ю населення – немає.
Моніторингові дослідження радіаційного фону провели фахівці зі Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ".
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Радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон,
– мовиться у повідомленні.
Радіаційний фон у населених пунктах
Енергодар – гамма-фон – 9,8 – 10,8 мікрорентгена на годину;
Мелітополь – 8 – 12 мікрорентгенів на годину;
К-Дніпровка – 9,6 – 11 мікрорентгенів на годину;
Бердянськ – 10 – 11,7 мікрорентгена на годину;
Оріхів – 12 мікрорентгенів на годину;
Токмак – 10 – 11 мікрорентгенів на годину;
Андріївка – мікрорентгенів на годину;
Пологи – 12 – 14 мікрорентгенів на годину;
Василівка – 12 мікрорентгенів на годину.
ЗАЕС обстріляла Росія у ніч на 4 березня. Це могло призвести до страшної катастрофи.
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