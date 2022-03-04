Протипожежний стан на Запорізькій АЕС – у межах норми, – ДСНС

Оперативну інформацію щодо атаки на Запорізьку АЕС повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там запевнили, що протипожежний стан наразі у нормі.

Нагадаємо, російські терористи атакували Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі з різних видів зброї. На самій станції почалася пожежа.

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Ситуація на ЗАЕС: протипожежний стан у нормі

Як повідомили у ДСНС, станом на 02:26 на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок.

А проте протипожежний стан на атомній станції – у межах норми.

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