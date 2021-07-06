Радикали в Тбілісі спалили прапор Євросоюзу: ситуація загострюється

Ситуація після акції на підтримку ЛГБТ-спільноти 6 липня у Тбілісі загострюється. Поліція не справляється з агресивними радикалами.

Радикали кидають петарди

Після закінчення мітингу "За свободу" правоохоронці розступилися перед радикалами. Ті змогли зайняти площу перед будівлею парламенту Грузії.

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Кілька радикалів вилізли на будівлю та зірвали з неї прапор Європейського Союзу, а після того спалили його. Агресивний натовп оточив будівлю з усіх сторін. Люди кидали у неї петарди, скло, каміння та світлошумові гранати.

Радикали зірвали прапор ЄС: відео

Будівлю парламенту оточили: відео

Поліція не справляється з ситуацією. Силовики затримують лише найбуйніших радикалів.

У центрі Тбілісі кидають світлошумові гранати: відео

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