Радикали в Тбілісі спалили прапор Євросоюзу: ситуація загострюється

6 липня 2021 , 23:28
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Джерело:

телеграм-канал "Протесты в мире"

Ситуація після акції на підтримку ЛГБТ-спільноти 6 липня у Тбілісі загострюється. Поліція не справляється з агресивними радикалами.

Радикали кидають петарди

Після закінчення мітингу "За свободу" правоохоронці розступилися перед радикалами. Ті змогли зайняти площу перед будівлею парламенту Грузії.

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Кілька радикалів вилізли на будівлю та зірвали з неї прапор Європейського Союзу, а після того спалили його. Агресивний натовп оточив будівлю з усіх сторін. Люди кидали у неї петарди, скло, каміння та світлошумові гранати.

Радикали зірвали прапор ЄС: відео

Будівлю парламенту оточили: відео

Поліція не справляється з ситуацією. Силовики затримують лише найбуйніших радикалів.

У центрі Тбілісі кидають світлошумові гранати: відео

Дивіться пряму трансляцію з сутичок: 

Що відбувається у Грузії

  • 6 червня на центральну площу Тбілісі вийшли прихильники ЛГБТ-спільноти та її противники. Перших посиленого охороняли правоохоронці. Вони стояли стіною, коли радикали намагалися закидати учасників акції камінням. Крім того, противників трансгендерів затримували.
  • Перед тим, 5 липня, радикали перешкодили проведенню акції. Вони спалили прапор ЛГБТ, а також побили журналістів, які висвітлювали подію.
Автор: Софія Мінджоса