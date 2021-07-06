Радикали в Тбілісі спалили прапор Євросоюзу: ситуація загострюється
Джерело:телеграм-канал "Протесты в мире"
Ситуація після акції на підтримку ЛГБТ-спільноти 6 липня у Тбілісі загострюється. Поліція не справляється з агресивними радикалами.
Радикали кидають петарди
Після закінчення мітингу "За свободу" правоохоронці розступилися перед радикалами. Ті змогли зайняти площу перед будівлею парламенту Грузії.
Актуально Сутички в Тбілісі: радикали влаштували провокації під час акції на підтримку ЛГБТ – відео
Кілька радикалів вилізли на будівлю та зірвали з неї прапор Європейського Союзу, а після того спалили його. Агресивний натовп оточив будівлю з усіх сторін. Люди кидали у неї петарди, скло, каміння та світлошумові гранати.
Радикали зірвали прапор ЄС: відео
Будівлю парламенту оточили: відео
Поліція не справляється з ситуацією. Силовики затримують лише найбуйніших радикалів.
У центрі Тбілісі кидають світлошумові гранати: відео
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Що відбувається у Грузії
- 6 червня на центральну площу Тбілісі вийшли прихильники ЛГБТ-спільноти та її противники. Перших посиленого охороняли правоохоронці. Вони стояли стіною, коли радикали намагалися закидати учасників акції камінням. Крім того, противників трансгендерів затримували.
- Перед тим, 5 липня, радикали перешкодили проведенню акції. Вони спалили прапор ЛГБТ, а також побили журналістів, які висвітлювали подію.