Маск закликав закрити "Радіо Свободу" та "Голос Америки"

Американський мільярдер Ілон Маск, який нині працює в адміністрації Дональда Трампа, підтримав закриття 2 відомих медіа. Мовиться про "Радіо Свободу" та "Голос Америки".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ілона Маска у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Чому Маск хоче закрити "Радіо Свободу" та "Голос Америки"

Ілон Маск поширив допис, де цитували слова колишнього директора Національної розвідки США Ріка Гренелла, який стверджував, що "Радіо Свобода" та "Голос Америка" – це "державні ЗМІ, заповнені ультралівими активістами".

Гренелл також заявив, що обидва медіа є "пережитком минулого", а самим Сполученим Штатам "не потрібні державні ЗМІ".

У відповідь на це американський бізнесмен сказав, що необхідно закрити ці видання. Він також написав, що "Європа вже вільна", апелюючи до назви однієї з частин "Радіо Свободи", яка називалася "Радіо Вільна Європа".

Європа тепер вільна (якщо не рахувати задушливої бюрократії). Алло?? Ніхто більше їх не слухає. Це просто радикальні ліві, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів США на рік з коштів американських платників податків,

– додав Ілон Маск.

Ілон Маск виступає за закриття "Голосу Америки" та "Радіо Свободи" / Допис з акаунту американського бізнесмена у соцмережі Х

Довідка! "Радіо Свобода" та "Голос Америки" є незалежними медіакорпораціями, котрі фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа.

До слова, раніше Ілон Маск заявляв про необхідність закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). За словами американського бізнесмена, Дональд Трамп погоджується з такою думкою.