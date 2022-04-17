Радіоактивний дощ може випасти в Москві, – Жданов спростував ризик запуску ядерної зброї

Володимир Зеленський заявив, що світ має готуватися до того, що Путін таки використає ядерну зброю. Проте все ж ризик застосування зброї масового ураження є мінімальним.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, від ядерної зброї може мати негативні наслідки і сама Росія.

До теми Світ має готуватися до того, що Путін використає ядерну зброю, – Зеленський

Чому Путін не застосує ядерну зброю

Військовий експерт таки вважає, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї на території України є мінімальною. Річ у тім, що є розвідувальні ознаки, а також близькість України й Росії. Мовляв, хмара невідомо, куди полетить.

Завтра радіоактивний дощ може випасти на Красній площі у Москві або Санкт-Петербурзі. Ніхто не застрахований і це непередбачувана подія,

– пояснив Жданов.

Зокрема, більш уразливим у разі застосування ядерної зброї може бути один з об'єктів НАТО, наприклад, у Світовому океані, наголосив військовий експерт.