"До вас їде коробочка": радіорозвідник розповів, які шифри використовують росіяни

Російські військові в ефірі планують бенкети та наступи, чекають підвозу снарядів, а також обговорюють "чорнуху". Окупанти також використовують чимало шифрів і сленгових фраз.

Про те, які повідомлення найчастіше доводиться чути в ефірі ворога, розповів радіорозвідник В'ячеслав Коцюба у проєкті Luki.

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Про що розмовляють російські військові

За словами військового, часто можна почути, як росіяни сваряться, обговорюють як важливе, так і смішне та страшне.

Ми збираємо трешові перехоплення, і в нас вони діляться на три типи: смішні, наїзд командування, на особовий склад і відверту "чорнуху" – щось на зразок: "Там труп вздувся, що мені з ним робити? Та піди проколи його або встав в нього гранату",

– розповів В'ячеслав Коцюба.

Радіорозвідник також пояснив, що російські військові у своїх розмовах використовують певні шифри та сленгові фрази.

Це помітно, коли фраза випадає з контексту або їй надають певного акценту. Наприклад, "до вас їде коробочка" або "будуть два комплекти" або "приїдуть олівці". Є ще "Гена". Це генератор. "Молоко для Гени". Думаю, склавши два плюс два, можна зрозуміти, про що мова,

– поділився військовий.

Як зазначив радіорозвідник, "коробочка" – це зазвичай колісна або гусенична техніка, яка рухається у бік ЗСУ. Таким чином необхідну інформацію передають військовим і це допомагає українським силам нищити ворога.