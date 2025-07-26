Де розташований радіозавод у Ставрополі: "Сигнал" на карті, як далеко від України

У ніч на 26 липня дрони СБУ завдали ударів по Ставропольському радіозаводу "Сигнал". Це підприємство працює на російський ВПК. Завод постачає необхідні частини для авіації та радіоелектронної боротьби агресора.

Де розташований Ставропольський радіозавод сигнал на карті, як далеко від України, – розповідає 24 Канал.

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Де розташований радіозавод "Сигнал", який атакували дрони 26 липня?

Наші джерела в СБУ підтвердили ураження виробничих потужностей важливого російського підприємства у Ставрополі. Один з ударів припав на корпус №2 (цеху №5), де розташоване коштовне імпортне обладнання. Зокрема, там зберігалися станки на базі числового програмного управління.

Друге ураження зафіксували в корпусі №1 радіозаводу. Там розташований цех радіоелектронних пристроїв №17.

"Сигнал" постачає необхідні частини для авіації й радіоелектронної боротьби, зокрема, станцій "Смальта", "Гарденія" і РЕБ-комплексів, таких як "Тополь-Е". До речі, цей завод перебуває під міжнародними санкціями.

Радіозавод розташований у Ставрополі Ставропольського краю Росії. Відстань до Києва перевищує 1000 кілометрів, до Запоріжжя – майже 560, до Одеси – 885, до Миколаєва – майже 780.

Де розташований радіозавод "Сигнал": дивіться на карті