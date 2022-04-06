Радіти буде земля, з якою змішається труп москаля, – у ЗСУ презентували вірусну пісню
Джерело:Міністерство оборони України
Наші Збройні Сили працюють не лише над обороною країни, але й на культурному фронті, створюючи вірусні відеоролики та пісні.
Одну із таких презентували сьогодні на фейсбук-сторінці Міністерства оборони України, додавши, що це – "пісенька про добрива".
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Новий вірусний хіт: що відомо
Авторкою слів і музики стала солістка академічного ансамблю пісні та танцю Збройних Сил України.
Після "Добрий вечір, ми з України" пропонуємо новий шлягер проти ночі,
– написали у міністерстві.
Окрім цього, "домашня версія" треку вже доступна до прослуховування на платформі YouTube Music.
Слухайте новий вірусний трек, який невдовзі буде звучати усюди:
Реакція аудиторії
Як і інші пісні війни, "Пісенька про добрива" знайшла свого слухача. У мережі її вже встигли назвати "шлягером з нової історії".
- "Йой, яка файна пісня",
- "Не можу наслухатися",
- "Респект автору. Гарна пісня".
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