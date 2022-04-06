Радіти буде земля, з якою змішається труп москаля, – у ЗСУ презентували вірусну пісню

Наші Збройні Сили працюють не лише над обороною країни, але й на культурному фронті, створюючи вірусні відеоролики та пісні.

Одну із таких презентували сьогодні на фейсбук-сторінці Міністерства оборони України, додавши, що це – "пісенька про добрива".

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Новий вірусний хіт: що відомо

Авторкою слів і музики стала солістка академічного ансамблю пісні та танцю Збройних Сил України.

Після "Добрий вечір, ми з України" пропонуємо новий шлягер проти ночі,

– написали у міністерстві.

Окрім цього, "домашня версія" треку вже доступна до прослуховування на платформі YouTube Music.

Слухайте новий вірусний трек, який невдовзі буде звучати усюди:

Реакція аудиторії

Як і інші пісні війни, "Пісенька про добрива" знайшла свого слухача. У мережі її вже встигли назвати "шлягером з нової історії".

"Йой, яка файна пісня",

"Не можу наслухатися",

"Респект автору. Гарна пісня".

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