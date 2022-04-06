Радіти буде земля, з якою змішається труп москаля, – у ЗСУ презентували вірусну пісню

6 квітня 2022 , 22:58
Читать новость на русском

Джерело:

Міністерство оборони України

Наші Збройні Сили працюють не лише над обороною країни, але й на культурному фронті, створюючи вірусні відеоролики та пісні.

Одну із таких презентували сьогодні на фейсбук-сторінці Міністерства оборони України, додавши, що це – "пісенька про добрива". 

Читайте також Вчимо слова, заспіваємо у день перемоги: "Ой у лузі червона калина" у виконанні патрульного

Новий вірусний хіт: що відомо 

Авторкою слів і музики стала солістка академічного ансамблю пісні та танцю Збройних Сил України. 

Після "Добрий вечір, ми з України" пропонуємо новий шлягер проти ночі,
– написали у міністерстві. 

Окрім цього, "домашня версія" треку вже доступна до прослуховування на платформі YouTube Music. 

Слухайте новий вірусний трек, який невдовзі буде звучати усюди: 

Реакція аудиторії

Як і інші пісні війни, "Пісенька про добрива" знайшла свого слухача. У мережі її вже встигли назвати "шлягером з нової історії".

  • "Йой, яка файна пісня",
  • "Не можу наслухатися",
  • "Респект автору. Гарна пісня".

До речі – Вакарчук відвідав Бородянку та подякував рятувальникам: дивіться відео 

 

Автор: Юлія Бабич