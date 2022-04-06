Радник глави МВС відповів, чи будуть нові санкції критичними для Росії

У Євросоюзі повідомили про запровадження нових санкцій проти Росії. Однак навряд чи вони будуть критичними.

ЄС має намір заборонити імпорт вугілля із Росії та ухвалити рішення щодо закриття портів. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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За його словами, якщо закриють імпорт вугілля та зокрема товарів хімічної промисловості, Росія втратить 9 мільярдів доларів.

Це ніби багато. Однак якщо згадати, що 240 мільярдів вона отримає від нафти, то очевидно 9 мільярдів не будуть критичними в жодному разі для Росії найближчі пів року,

– наголосив Денисенко.

Розвиток дій Німеччини щодо Росії

Радник глави МВС зауважив, що є 3 варіанти розвитку дій Німеччини щодо Росії:

перший – неймовірний – ухвалення нафтового ембарго;

другий – обмежаться тільки вугіллям;

проміжковий.

"Сподіваюсь, буде серединний варіант – ухвалення рішення про різке обмеження імпорту нафтопродуктів", – сказав Денисенко.

На його думку, тиск в центрі Німеччини серед громадськості, особливо після Бучі, дуже великий. Це можна побачити за місцевою пресою, активністю людей. "Депутати Бундестагу відчувають цей тиск", – додав він.

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