Радник глави МВС відповів, чи будуть нові санкції критичними для Росії
У Євросоюзі повідомили про запровадження нових санкцій проти Росії. Однак навряд чи вони будуть критичними.
ЄС має намір заборонити імпорт вугілля із Росії та ухвалити рішення щодо закриття портів. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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За його словами, якщо закриють імпорт вугілля та зокрема товарів хімічної промисловості, Росія втратить 9 мільярдів доларів.
Це ніби багато. Однак якщо згадати, що 240 мільярдів вона отримає від нафти, то очевидно 9 мільярдів не будуть критичними в жодному разі для Росії найближчі пів року,
– наголосив Денисенко.
Розвиток дій Німеччини щодо Росії
Радник глави МВС зауважив, що є 3 варіанти розвитку дій Німеччини щодо Росії:
- перший – неймовірний – ухвалення нафтового ембарго;
- другий – обмежаться тільки вугіллям;
- проміжковий.
"Сподіваюсь, буде серединний варіант – ухвалення рішення про різке обмеження імпорту нафтопродуктів", – сказав Денисенко.
На його думку, тиск в центрі Німеччини серед громадськості, особливо після Бучі, дуже великий. Це можна побачити за місцевою пресою, активністю людей. "Депутати Бундестагу відчувають цей тиск", – додав він.
Чи будуть нові санкції критичними для Росії: дивіться відео