Радник Росії у Світовому банку Львін залишив посаду на знак протесту через вторгнення в Україну

Маємо першого російського топового чиновника, який пішов у відставку через вторгнення Росії в Україну. Мовиться про Бориса Львіна.

Львін – російський радник зі Світового банку. Він знайшов у собі сміливість виступити проти політики (якщо його божевільну поведінку так можна назвати) Володимира Путіна.

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Росіянин звільнився зі Світового банку у протест через війну в Україні

Борис Львін, радник директора Світового банку від Росії, став першим російським чиновником, який пішов у відставку на знак протесту через напад Росії на Україну. Перший пішов, знайшов сміливість – шкода тільки, що аж тиждень думав.

З огляду на поточні події, я більше не можу асоціювати себе з моїм урядом і змушений піти у відставку з посади,

– заявив Львін.

До слова, він пропрацював у Світовому банку понад 24 роки. Американським журналістам чиновник сказав, що такий його крок (звільнення) – "досить мала жертва" у порівнянні з тим, що зараз переживає народ України.

голоси від російської еліти проти нападу військ Путіна на Україну вже лунали. Скажімо, 27 лютого на конференції ООН з клімату представник Росії професор Олег Анісімов сказав, що йому соромно за свою країну.

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