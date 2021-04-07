У радника Путіна знайшли маєток на Карибах за 15 мільйонів євро: каже, що взяв у кредит – фото

Радник президента Росії Володимира Путіна Валентин Юмашев і його дружина Тетяна купили маєток на острові в Карибському морі. Його ціна складає 15 мільйонів євро.
Джерело:"Важные истории"
Про це мовиться у розслідуванні "Трансперенсі інтернешнл – Росія", яке опублікували у низці ЗМІ. Раніше подружжя неодноразово заявляло, що у них немає жодної нерухомості за кордоном.
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Що відомо про віллу Юмашевих
За даними розслідування, маєток Юмашевих розташований на пагорбі за 160 метрів від океану. Усередині є:
- 6 спалень,
- 8 ванних кімнат,
- спортзал,
- масажний кабінет,
- великий басейн і джакузі на терасі.
Нерухомість обійшлася новим власникам у 15 мільйонів євро. Сам Юмашев підтвердив "Важливим історіям" купівлю маєтку.Довідка. Автономна некомерційна організація "Центр антикорупційних досліджень та ініціатив "Трансперенсі Інтернешнл – Росія", яка займалася розслідуванням, визнана в Росії "іноземним агентом".
Як він заявив, що купив віллу за "кредит, який взяв в одному з російських банків, плюс за зароблені гроші, з яких заплатив всі податки".
Дивіться фото вілли Юмашевих / Фото Jeanne Le Menn, Sibarth Real Estate
Купівля вілли
У 2020 році, за даними французького комерційного реєстру, Юмашеві стали власниками компанії CDA, зареєстрованої на Сен-Бартельм. У довіреності, яку оформили на юриста, вказано, що компанія створена "для придбання об'єктів нерухомості".
Це і допомогло Валентину і Тетяні оформити документи на купівлю будинку на острові. У виписці з договору купівлі-продажу йдеться про об'єкт площею 2,5 тисячі квадратних метрів.
Виписка з французького реєстру і сайт земельного кадастру Франції із зазначенням земельної ділянки / Фото "Важные истории"
Хто такий Валентин Юмашев
- У 1997 – 1998 роках він був головою адміністрації президента Росії Бориса Єльцина.
- З 1998 року він є радником президента Володимира Путіна на громадських засадах (про що стало відомо тільки у 2018 році).
- Його дружина Тетяна – дочка Єльцина. У 1996 – 1999 роках була радником свого батька.