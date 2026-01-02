Найближчими днями до України прибудуть радники із нацбезпеки, – Зеленський
- До України найближчими днями прибудуть радники з питань національної безпеки для зустрічей з українськими посадовцями.
- Президент Зеленський наголосив на необхідності змін у Силах оборони та модернізації військової освіти на основі досвіду повномасштабної війни.
Президент Володимир Зеленський 2 січня заслухав доповідь заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси. Він зазначив, що українські посадовці готуються до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну.
Також триває підготовка до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Що відомо про прибуття радників із нацбезпеки до України?
Зеленський наголосив, що військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки.
Також він зазначив, що Павло Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють.
Готуємо й модернізацію військової освіти з врахуванням досвіду оборони нашої держави в повномасштабній війні. Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України,
– написав президент.
А також додав, що підписав нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами.
Які ще заяви зробив Зеленський?
Володимир Зеленський повідомив, що нарешті визначився із новим керівником Офісу Президента. Раніше цю посаду обіймав Андрій Єрмак, але пішов у відставку на тлі скандалу із "плівками Міндіча".
Володимир Зеленський оголосив, що новим главою Офісу Президента стане Кирило Буданов. 2 січня вони провели зустріч. Зеленський наголосив, що Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони, а також на дипломатичному треку в перемовинах.