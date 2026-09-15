Заява Сікорського дуже правильна: військовий сказав, як НАТО може налякати Росію

Росія роками використовує погрози війною з НАТО як інструмент тиску на Європу, водночас основні сили продовжує кидати проти України. Захід у відповідь здебільшого намагається уникати різких кроків, хоча саме демонстрація готовності до ескалації могла б змусити Кремль діяти обережніше.

Військовий ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому одна з останніх заяв міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського заслуговує особливої уваги. Йдеться про крок, який міг би поставити Росію в незручне становище та перевірити, наскільки далеко Кремль насправді готовий зайти у своїй риториці про протистояння з НАТО.

НАТО варто тримати Росію у стратегічній невизначеності

Серед заяв Радослава Сікорського про можливе протистояння з Росією найбільш вдалою є його пропозиція щодо Калінінградської області. Йдеться не про прямий напад, а про значне посилення військової присутності НАТО поблизу російського анклаву.

Сікорський зробив дуже правильну заяву про Калінінград. Він дуже тонко відчуває ситуацію і розуміє не тільки, що потрібно сказати, а й що варто було б зробити. НАТО зараз варто максимально стягнути туди свою військову присутність,

– сказав Мусієнко.

Такий підхід дозволив би Альянсу діяти жорсткіше, не розкриваючи Москві наперед своїх подальших кроків. Калінінград при цьому не має великого російського угруповання, тому посилення НАТО поруч створило б для Кремля додаткову невизначеність.

Не потрібно говорити: "Ми нападемо". Треба створити умови стратегічної невизначеності. Це було б дуже добре, тому що НАТО продемонструвало б рішучість,

– наголосив військовий ЗСУ.

Російська пропаганда постійно переконує, що НАТО нібито готується до нападу, однак Захід майже не використовує цю риторику для тиску у відповідь. Концентрація військ і проведення масштабних маневрів біля російських кордонів могли б показати, наскільки Кремль справді готовий реагувати на загрозу, про яку сам регулярно говорить.

Путіна треба перевірити. Провести десь біля кордонів Росії маневри, зокрема достатньо провокативні, показати концентрацію військ і подивитися на реакцію: чи перекине він туди свої сили,

– пояснив Мусієнко.

Така перевірка дала б змогу побачити, чи Кремль справді готовий змінювати розподіл сил у відповідь на реальне посилення НАТО біля своїх кордонів.

Росія навряд чи відведе сили з України

їНавіть помітне посилення НАТО біля Калінінграда, ймовірно, не змусило б Кремль перекидати туди значну кількість військ з українського фронту. Подібна перевірка могла б показати, наскільки російські погрози проти Альянсу відповідають реальній готовності Москви розпорошувати свої сили.

Я думаю, відсотків на 70 – 80, що він війська в Калінінград перекидати не буде. Він продовжуватиме воювати в Україні. Те саме стосується Білорусі: чи перекине він туди велику кількість з'єднань, щоб загрожувати Литві й Латвії? Навряд чи, але це треба перевірити,

– сказав Мусієнко.

Польща та Литва могли б посилити тиск навколо російського анклаву так, щоб Москва була змушена враховувати навіть несприятливі для себе сценарії. Така риторика, на думку військового, зараз потрібна Європі не менше, ніж реальне нарощування сил біля російських кордонів.

Якщо ми вже граємо в ескалацію, то потрібно грати досить рішуче, потужно і серйозно, щоб противник зрозумів: ми не блефуємо і не жартуємо. Ось цього подекуди не вистачає НАТО та Європі,

– наголосив військовий ЗСУ.

Водночас заяви про те, що Польща чи НАТО гарантовано й швидко перемогли б Росію, залишаються умовними. Україна вже спростувала чимало прогнозів, які звучали на початку повномасштабного вторгнення, а умови потенційної війни Росії з Польщею були б зовсім іншими. Уточнюючи слова Сікорського, Мусієнко також зазначив, що йшлося про можливості НАТО як Альянсу, а не лише самої Польщі.

Мусієнко пояснив стратегічну невизначеність для Росії: дивіться відео