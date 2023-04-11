Повернення надбавок військовим можуть заблокувати: до Ради внесли постанову

До Верховної Ради внесли постанову, яка блокує повернення доплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям. Найближчими тижнями її не розглянуть.

В Раду внесли блокуючу постанову щодо законопроєкту № 8312. Це та ініціатива, де пройшла правка про повернення виплат для військових. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Раніше Рада повернула 30 тисяч доплат військовим

Поки цю постанову не розглянуть в залі, спікер не має право підписати закон. Найближчими тижнями це не відбудеться через графік засідання Ради.

Постанову вніс нардеп від партії "Голос" Володимир Цабаль.

Що цьому передувало

Верховна Рада 10 квітня підтримала ініціативу, аби повернути військовим доплати у 30 тисяч гривень. Вони мають діяти до кінця воєнного стану для всіх захисників й не мають залежати від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Железняк зазначав, що у законопроєкті є правка, яка повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців. Загалом – до 10 мінімальних зарплат. Нардеп стверджує, що це мала економія, навіть на 2% запланованих видатків не вистачить.

Доплати військовим скасували з 1 лютого. Однак 24 березня створили петицію щодо їх повернення. Вона швидко набрала 25 тисяч голосів, тому на неї відповів президент Володимир Зеленський.