Тут лише мирні фермерські господарства: деталі страшного удару по Радушному, де загинули 3 дітей

У ніч проти 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу Радушне поблизу Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, серед яких троє дітей. Росіяни вкотре заявили про нібито ураження військових об'єктів, однак місцеві жителі це категорично заперечують.

Кореспондент із Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв розповів 24 Каналу, що удар припав по звичайному житловому сектору, де проживала багатодітна родина. За його словами, у самому Радушному немає жодних військових об'єктів, про які заявляє російська пропаганда.

Які наслідки атаки по Радушному

За словами Олександра Фефілатьєва, близько другої години ночі моніторингові ресурси попередили про загрозу балістичного удару по Криворізькому району. Уже за кілька хвилин місцеві почули потужний вибух. Попередньо, ворог міг застосувати балістичну зброю.

Унаслідок удару були зруйновані два приватні будинки, ще кілька осель зазнали серйозних пошкоджень. Найбільша трагедія сталася в будинку великої родини, де мешкали десятеро дітей.

Станом на цю годину загинули шестеро людей, мешканців селища Радушне. Троє з них – це діти. Також кілька людей вважаються зниклими безвісти,

– повідомив кореспондент.

Він пояснив, що через масштаб руйнувань рятувальникам довелося діставати з-під завалів не лише тіла загиблих, а й окремі їх фрагменти. Саме тому тривають генетичні експертизи для встановлення особи кожної жертви.

Кореспондент про атаку Росії по Кривому Рогу: відео

Практично одразу після удару на місце прибули рятувальники, медики, правоохоронці та волонтери. Постраждалим надавали першу медичну й психологічну допомогу, а також будівельні матеріали для тимчасового ремонту пошкоджених осель.

Росія бреше про цілі атаки

Фефілатьєв наголосив, що Радушне є аграрним селищем, тому заяви російської пропаганди про нібито ураження військових цілей не відповідають дійсності.

Тут фермерські господарства, тут обробляють землю. Ніяких військових баз, полігонів чи інших об'єктів, які хоча б віддалено нагадували військові, тут ніколи не було,

– наголосив він.

За інформацією російських пабліків, окупанти нібито завдали удару по підприємству з виробництва морських дронів. Проте, за словами журналіста, жодних фактів, які могли б підтвердити цю версію, немає.

За ці мільйони доларів (вартість російських ракет – 24 Канал) вони просто зруйнували одну родину, два приватні будинки та пошкодили ще кілька домоволодінь у селищі, де живуть мирні люди,

– додав кореспондент.

Зауважимо, під час масштабної комбінованої атаки по Україні 30 липня Росія одночасно застосувала понад 350 повітряних засобів, зокрема балістичні й крилаті ракети та ударні безпілотники. Силам оборони вдалось знищити 320 ворожих цілей. Однак зафіксовано влучання та падіння уламків у кількох регіонах, що призвело до руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення.