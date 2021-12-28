Майонезна кома та Іронія долі: топ рагульних звичок на Новий рік

В кожного новорічно-різдвяний період асоціюється з чимось своїм. У когось – це радість теплих зустрічей з родичами та друзями, які бувають іноді через "ну так же заведено". Гори салатів в стилістиці "майонезного передозу", дешманські "імпортні делікатеси", телевізійні передачі і фільми з контентом типу "д*біли схавають і таке, головне аби йолка була".

Купа подібної ахінеї вже зовсім скоро штурмуватиме наші неприступні фортеці адекватності та здорового глузду. Давай розбиратись, як з цим боротись у гонзо-рубриці "Гріх".

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Іноді такі "святкування" наскрізь просякнуті д*більними традиціями і виправдовуються "ну ми так звикли, всі так робили завжди". Ага, вже бачу, як якийсь австралопітек у своїй печері дивиться на стіні на деградантський наскельний малюнок, де один примат силою вдирається в чужу печеру. Потім пояснює, що вона дуже схожа на його печеру, яка розташована по той бік річки. Потім створює сім’ю із жертвою, в чий прихисток нахабно вдерся.

І не кажи, що не впізнаєш у цьому "Іронію судьби ілі с льохкім парам". І не обманюй себе, що хоч одного разу не дивився це перед Новим роком. Якщо б ми грали у новорічне бінго у стилістиці постсовкового неорагулізму, то перший "метч" ми б уже відмітили. Бо ж завдяки залишку совкової культури у кожному з нас сидить маленький рагулик.

Лови новорічний крінж

"Гріх" – це нова рубрика сайту 24 каналу у гонзо-стилі. Матеріали, написані з сарказмом, сатирою та іронією, націлені висміяти соціальний рагулізм. "Гріх" – це нагадування, що у світі немає чорного і білого. Грішне може бути смішним. А смішне – грішним. Ми готові сміятися з важливих тем, щоб їх було чути гучніше.Авторка проєкту – заступниця головної редакторки з мультимедійних питань Катерина Козачинська

Отож поїхали. Нумо для початку розберемось з правилами.

Бінго – це гра, в якій випадковим чином вибираються числа, а гравців повинні позначати відповідні числа на своїх картках. Перший гравець, що заповнив картку відповідно до правил розіграшу, перемагає. Щоб позначити свій виграш гравець зазвичай вигукує "Бінго!"

Наше Бінго буде трохи іншим. Я називаю все підряд, а ти пригадуєш, ловиш крінж і подумки відмічаєш, чи ти або хтось робив подібне у твоїй присутності. Заодно розбиратимемо варіанти, як можна деградантські традиції замінити на адекватніші аналоги.



А для чистоти експерименту я попросив своїх друзів в інстаграмі поділитись тим, що бісить їх під час новорічних святкувань і ось що у нас вийшло.

Перегляд "Іронії судьби ілі с льохкім парам"

І хоч в останні роки вже майже не зустрічаю поплавлених, які дивляться цю комедію абсурду, іноді натрапляю на відбитих фанатів совка. До речі, я помітив, що аудиторія "Іронії судьби" і антиваксів дуже перетинаються. Тому цілком імовірно, що з часом таких персонажів спіткає доля мамонтів. От варто лиш вдуматись: фільм толерує алкоголізм, проникнення в чуже житло і купу інших тупих ідей для дегенератів, а в ньому знаходять романтику.

А МОЖНА Ж замість заїжджених совкових стрічок подивитись щось адекватніше, до прикладу той же Netflix має цілі добірки для різдвяного настрою.

Майонезна кома

Ну, не треба ж соромитись, всі ми знаємо рецепт цієї воістину легендарної страви. Рябчики, відварний телячий язик, ракові шийки, каперси, червона ікра, свіже листя шпинату, розмарин, чебрець, винний оцет… А де ж "докторська" ковбаса? Правильно, там де її і місце – далеко за межами оригінального "Олів’є", історія якого тягнеться ще з ХІХ століття, задовго до моменту, коли совкові ідеї тільки почали зароджуватись.

Насправді, олів'є готувати – право кожного. І всім подобаються різні рецепти. Але от звичка кілька днів до НР готувати купу салатів, які неможливо з'їсти за одну ніч, хіба що отримати майонезну кому – таке собі. До того ж, оті кілька днів готування часто супроводжуються гнівними наріканнями і поспіхом. Тоді навіщо все це, якщо не приносить задоволення?



Більше, ще більше салатів – щоб впасти у майонезну кому / Колаж 24 каналу

А МОЖНА Ж замість банального "Алів’є" здивувати себе стравою, яка не змусить твій шлунок в конвульсіях битись від передозу майонезом. Та ж навіть українські традиційні, але трохи забуті січеники чи крученики, точно зможуть здивувати навіть затятих гурманів новорічного столу.

Дивитись новорічні "канцерти"

"Галубой аганьок", мюзикли з артистами з-за поребрика та інші новорічні концерти з присмаком формальдегіду. Квінтесенція крінжу, тупих жартів, награних емоцій, "пісень" під фонограму і мумій, таких як Софачька Ротару чи Кіркоров та інших резидентів бази "Миротворець", які тільки поки що не дають концерти з Кобзоном. Навіть не знаю, як описати подібні шоу і тих, хто любить це дивитись, окрім терміну "копрофілія". Мотивацію їхню теж не розумію, тому якщо ви маєте хоча б найменші здогадки на цю тему, то дайте знати.

Гатити феєрверками як несповна розуму

Мова йде не про безобідні "палички", "ялинки" чи бенгальські вогники, а про потужніші феєрверки, звуки яких схожі на обстріли артилерії. Тут давай розбиратись без жартів та іронії. Перш за все, в час війни з Росією, слід пам’ятати про військовослужбовців, та те, що подібні звуки можуть викликати у них далеко не найкращі спогади, які часто бувають дуже болючими (детальніше про це можеш почитати тут).

Також від раптових, різких та гучних звуків можуть злякатись домашні тварини. І повір, втримати свого собаку буде майже нереально, а коти й узагалі можуть просто втекти з переляку з дому. До прикладу, зістрибнувши з вікна невисоких поверхів. Можеш перевірити це в групах з пошуку загублених тварин, де частота постів в новорічні свята значно зростає.

А МОЖНА Ж замість витрачання часу, здоров’я і коштів на піротехніку, подарувати один одному особливі подарунки, такі як саморобні свічки в Швеції, кизилові палички в Болгарії чи парні предмети, на зразок чашок або свічок, в Китаї. А якщо дуже вже кортить подивитись на вогні в небі, то як тобі ідея світлового шоу за допомогою дронів?

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Заливати в себе і оточуючих алкоголь

Ніхто не вказує скільки і які алкогольні напої вживати, але я за те, щоб споживати розумно. Традиції алкогольних застіль йдуть ще з доісторичних часів, і вийшовши 1 січня рано вранці на вулицю, можна зрозуміти, що ті часи були не так давно, оскільки неадеквати дожили і до сьогодні. А дивно, печінка давно мала б їх підвести.



І справді, а як же без п'яного двіжу / Колаж 24 каналу

А МОЖНА Ж беззмістовне заливання великої кількості будь-чого замінити, до прикладу на дегустацію вин. Придбавши декілька пляшок якісного вина та спеціальні корки, можна не випивати усе за один раз, а пробувати поєднання певних вин з стравами чи фруктами ще довго за умови правильного зберігання.

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Ходити п'яним до ялинки в центрі

Сам по собі похід до ялинки не є огидним. Таким його роблять персонажі з попереднього пункту, які літрами заливають в себе переважно якийсь шмурдяк. П’яні крики, незрозумілі співи, небажана взаємодія з іншими – погодьтесь, не те, що навіює святково-казкову атмосферу в центрі міста.

МОЖНА, як варіант, замість заїжджених відвідин міської ялинки відвідати нове для себе місто в Україні, або взяти квитки на лоукостер і відвідати іншу країну, добре що на різдвяні свята вибір напрямків дуже великий. Але навіть якщо ви прийшли до ялинки (що цілком ок) – поводьте себе цивілізовано.

Здійснювати шаманські ритуали

Ілон Маск оголосив про перші випробування біочипів, які допоможуть керувати технікою силою думки. Польоти в космос стають доступними для простих смертних. Перші успішні випробування лазерної зброї. Тим часом люди на Новий рік пишуть бажання на папірці, спалюють його, попіл кидають в келих шампанського і випивають ту настоянку.

Насправді, це лише традиція. І нічого такого в ній немає. Хіба що деякі і справді вірять, що спаленого папірця вистачить для здійснення всіх бажань. Але вірити чи ні – справа кожного.

До речі, МОЖНА спробувати відсвяткувати Новий рік незвично. Наприклад, спробувавши традиції інших країн: їсти виноград під бій курантів, як в Іспанії, або вимикати світло на кілька хвилин для поцілунків, як в Болгарії.

Валити мобільний зв’язок об 00:01

Ну звичайно ж, феєрверки одних дегенератів, п’яні крики інших – не дадуть забути, яка ж подія відбулась рівно 1 хвилину тому. Відтак, треба обов’язково подзвонити і ще раз нагадати про це. Вдумайся тільки — ти вітаєш іншу людину з тим, що гігантська брила різних порід щойно зробила повний оберт довкола ще більшої брили розжарених порід. Звісно, тут я можу перебільшувати, тож ось кілька варіантів, як справді цікаво привітати з Новим роком.

Хоча насправді, це лише моя думка. Комусь такі дзвінки подобаються, і це теж нормально. Просто краще перед тим, як "наярювати" – дізнайся, як твої близькі чи знайомі ставляться до такої традиції. Комусь може бути просто незручно вимикати зв'язок чи не брати слухавку. Хоча це, звісно, теж їх проблеми.



Як виявилося, такий прояв турботи багатьом не подобається / Колаж 24 каналу

Як варіант, МОЖНА придумати щось креативніше, ніж просто дзвінок. Наприклад, написати та надіслати заздалегідь лист із власноруч написаним привітанням. Запакуй це в конверт і познач, що відкрити і прочитати можна лише після півночі. Повір, враження будуть куди яскравіші та приємніші.

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На тебе не накладуть анафему, розслабся

Забобонів, традицій і ритуалів ще перелічувати та перелічувати. До прикладу, мені написали, що хтось у новорічну ніч викидає з вікна ремінь, щоб схуднути. Хтось вважає, що в жодному разі не можна святкувати Новий рік наодинці. Хтось – що необхідно надсилати всраті картинки в вайбері. А хтось не забуває пожартувати про "минулорічне", що б то не було.



Шутніки, вони такі / Колаж 24 каналу



А це щось новеньке/ Колаж 24 каналу

В такі дні варто пам’ятати, що це таки не релігійне свято, зміни у святкуванні якого можуть накликати на тебе анафему побожних тітоньок і дядечок, а звичайне святкування обороту планети довкола нашої жовтої зорі. Саме через це тільки ти в праві вирішувати, як проведеш цю ніч, добу чи й узагалі життя. Тому відштовхуй всі хворі породження совка, живи в кайф і мий руки з милом не менше 30 секунд.