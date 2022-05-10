Радянський мотлох, але дуже небезпечний, – експерт назвав особливості ракет Х-22

Нещодавно росіяни вперше використали крилаті ракети Х-22 радянського зразку. Ймовірно, у них закінчуються запаси сучасних ракет. Проте, за словами експертів, і радянська зброя може становити небезпеку.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Які ракети Росія зараз випускає по Україні

Він наголосив, що зараз Росія використовує, наприклад, проти Одеси, вже не крилаті ракети "Калібр", Х-101 чи Х-55. Це ракети Х-22 радянського зразку, які були спроєктовані ще наприкінці 1950-х років.

Експерт каже, що протикорабельні ракети П-800 також радянського зразку 1970-х років. Це вже не сучасні високоточні ракети, якими лякала Росія протягом останніх 8 років весь світ.

Коваленко повідомив, що також ракети "Кинжал" дуже розпіарені Росією, але насправді вони не є гіперзвуковими. Це лише авіаційна модифікація ракети "Іскандер". "Відомо, що на початку російського вторгнення в Україну їх було зроблено лише 40 одиниць, тобто вони дефіцитні", – додав він.

Чому ці ракети є небезпечними

Це не "Калібри" чи "Іскандери", це радянський мотлох, але він дуже небезпечний. Бо, наприклад, у ракети Х-22 бойова частина важить майже тону. Це жахлива зброя, але вона не високоточна – її відхилення від цілі сотні метрів,

– заявив Коваленко.

І цим ракета Х-22 є небезпечною. За його словами, термін придатності цих ракет вийшов ще 20 років тому, їх технічно не обслуговували багато часу.

"Таку ракету може навіть не знищити ППО, але в неї може відмовити двигун, коли вона летіти над містом чи селом та впасти на будинки цивільних. Ось у чому ризик", – додав експерт.

На думку військового оглядача, ракети радянського зразка створюють великий ризик зараз.

"Одна річ, коли росіяни навмисно обстрілюють житлові будинки ствольною або реактивною артилерією, і зовсім інша, коли потрапляють в них замість військового об’єкта чи інфраструктури через неточність ракет", – зауважив Коваленко.

Він додав, що зараз українці мають не нехтувати повітряною тривогою.

Чому Росія використовує ракети радянського зразка

Військово-політичний оглядач розповів, що це росіяни роблять через те, що в них вже майже немає сучасних ракет, точніше, вони є, але дуже дефіцитні.

Зараз в Росії Калібри та Іскандери в дефіциті. Тому вони зараз використовують саме таку зброю, зокрема по Одещині. Будь-які ракетні чи інші обстріли мають хаотичний характер. Чому так? Бо використовують не сучасний ресурс і цим здійснюють психологічний тиск на українців,

– пояснив Коваленко.

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Що відомо про ракети Х-22

Вночі 9 травня російські загарбники використали близько шести ракет Х-22. Застарілі моделі випустили по прифронтовій зоні Донецької області.

Ці радянські ракети вироблялись протягом 1960 – 1970-х років. Через застарілість їх визнали небезпечними в експлуатації.

За словами експертів, схоже, дістати ракети зі складів змусила криза. Стратегічні запаси росіян закінчуються, а на виробництві нових бракує деталей, які не доставляються до Росії через численні санкції.

Нагадаємо, що станом на кінець квітня Росія випустила по Україні понад 1 300 ракет. Видання Forbes підрахувало, що їх сумарна вартість становить 7,5 мільярдів доларів.

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