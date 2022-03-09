Рахунок йде на сотні тисяч людей, – Гудков про масову втечу росіян за кордон

Росіяни, які розуміють, що відбувається в Україні, перебувають у паніці. Вони усвідомлюють, що у Росії вже настає економічний апокаліпсис, тому масово тікають з країни.

Про це розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков в ефірі 24 каналу. Росію вже покинули кваліфіковані та перспективні люди, які були значущими для країни.

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"Рахунок йде, не побоюся цього, вже на сотні тисяч тих, хто виїхав. Думаю, що скоро ми будемо приблизно в районі мільйона", – розповів опозиціонер.

У Росії – розрив у суспільстві

За словами Гудкова, в історії світу ніколи ще не було такого санкційного тиску та антипутінського фронту. Зараз Росія залишається без союзників, а її ресурси вичерпуються.

Однак навіть попри це, у країні досі є розрив між людьми, які знають правдиву ситуацію, й тими, хто звик плисти за течією і слухати пропаганду Путіна.

Конфлікти відбуваються у сім'ях: дружина розлучається з чоловіком, свариться брат з братом, батьки не розмовляють з дітьми. Я можу сказати, що втратив половину своїх друзів. Я більше з ними ніколи, мабуть, не спілкуватимуся,

– зазначив політик.

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