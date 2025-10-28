До США летітиме 20 годин, – льотчик-інструктор сказав, на що реально здатна ракета "Буревісник"

Володимир Путін заявив про випробування ядерної ракети "Буревісник". Росії це потрібно для створення інформаційних потоків та залякування США.

Однак насправді у використанні ракети "Буревісник" немає жодних перспектив. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

Дивіться також "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими Путін залякує Трампа

Чому ця ракета неперспективна?

Роман Світан зазначив, що насправді у Росії багато проблем з "Буревісником". Вони зробили запуск понад десяток ракет. Однак вони не виконали бойове завдання, а деякі навіть не злітали. Лише один пуск виявився вдалим.

"Буревісник" – це стара радянська розробка, від якої відмовилися свого часу через її безперспективність. Ці крилаті ракети видно на усіх локаторах через їхні розміри.

На ракетах стоїть ядерна установка для нагрівання повітря. За нею йде величезний тепловий слід, який дуже помітний. Ракета йде під управлінням команд супутникової навігації.

Ракета рівня Х-101. Тільки Х-101 приблизно вдвічі менша. Така ж протидія. Немає сенсу у неї вкладатися та розробляти її. Захотілося похвалитися, що ракета пролетіла 14 тисяч кілометрів. Виходячи з фізичних можливостей, вона може кілька разів облетіти,

– пояснив військовий експерт.

Ядерний реактор може працювати дуже довго. Однак питання, чи дозволять "Буревіснику" пролетіти довше. Навіть якщо вона може летіти 20 годин, то за цей час її зіб'ють безліч разів. Тому для росіян немає перспектив у використанні "Буревісника". Вони намагаються налякати усіх, однак лише створюють собі нові проблеми.

Наприклад, він буде летіти до США 20 годин. За 20 годин Росії не стане від балістичних ракет вже 20 разів. Поки він не долетить до Штатів, Москви вже не буде. Якщо відбудеться з підводних човнів запуск балістичних ракет, то Росії не залишиться. У цей час "Буревісник" буде летіти до США. Його зіб'ють,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Що відомо про випробування "Буревісника"?