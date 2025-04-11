Україна створила нову ракету-дрон "Барс", – Сметанін

Україна у 2024 році створила нову ракету-дрон. Вона отримала назву "Барс".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, які передає LIGA.net.

До теми "Ловець Шахедів" успішно пройшов випробування на Київщині, проєкт масштабують, – Камишін

Що відомо про ракету-дрон "Барс"

Герман Сметанін розповів, що у 2024 році в Україні з'явилися крилаті ракети й клас нових принципово ракет як ракети-дрони.

Це "Паляниця", це "Пекло", це "Рута", це "Барс",

– зазначив міністр.

Далі Мінстратегпром уточнив журналістам, що "Барс" – це нова українська ракета-дрон. Однак деталі щодо неї у міністерстві поки що не розголошують.

Також під час брифінгу "Українська зброя 2024" Сметанін зазначив, що якщо у 2023 році Україна виробляла лише одну модель крилатих ракет "Нептун", то у 2024-му з’явилася велика кількість нових зразків, що дозволило збільшити обсяг виробництва у вісім разів порівняно з попереднім роком.

До слова, під час цього ж заходу глава Мінстратегпрому Герман Сметанін зазначив, що українська армія щомісяця активно використовує ракету "Довгий Нептун". Разом із цим наша держава також застосовує по ворогу й вітчизняні балістичне озброєння.