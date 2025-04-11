Україна створила нову ракету-дрон "Барс", – Сметанін
- Україна у 2024 році створила нову ракету-дрон під назвою "Барс", але деталі про неї поки не розголошуються.
- Крім "Барс", в Україні з'явилися інші нові моделі ракет, зокрема "Нептуна". За словами Германа Сметаніна, обсяг виробництва ракетного озброєння виріс у 8 разів порівняно з 2023 роком.
Україна у 2024 році створила нову ракету-дрон. Вона отримала назву "Барс".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, які передає LIGA.net.
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Що відомо про ракету-дрон "Барс"
Герман Сметанін розповів, що у 2024 році в Україні з'явилися крилаті ракети й клас нових принципово ракет як ракети-дрони.
Це "Паляниця", це "Пекло", це "Рута", це "Барс",
– зазначив міністр.
Далі Мінстратегпром уточнив журналістам, що "Барс" – це нова українська ракета-дрон. Однак деталі щодо неї у міністерстві поки що не розголошують.
Також під час брифінгу "Українська зброя 2024" Сметанін зазначив, що якщо у 2023 році Україна виробляла лише одну модель крилатих ракет "Нептун", то у 2024-му з’явилася велика кількість нових зразків, що дозволило збільшити обсяг виробництва у вісім разів порівняно з попереднім роком.
До слова, під час цього ж заходу глава Мінстратегпрому Герман Сметанін зазначив, що українська армія щомісяця активно використовує ракету "Довгий Нептун". Разом із цим наша держава також застосовує по ворогу й вітчизняні балістичне озброєння.