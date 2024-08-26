Скоро побачимо потужну роботу: авіаексперт пояснив, чим "Паляниця" небезпечна для росіян

На урочистостях з нагоди Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський оголосив про успішне застосування нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Раніше про цю розробку нічого не було відомо.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу поділився, що "Паляниця" літає набагато швидше, ніж інші українські БпЛА. Поки вони долетять до аеродрому "Енгельс", росіяни встигають підняти літаки в повітря. З ракетою-дроном дещо інша ситуація.

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Чим "Паляниця" небезпечна для росіян

За словами авіаексперта, ракета-дрон "Паляниця" набагато швидше добиратиметься до російських аеродромів, тому не всі ворожі літаки встигнуть злетіти. Особливо це стосується летовищ, розташованих неподалік кордону. Зовсім скоро зможемо побачити серйозні ураження ворожих об'єктів.

Нова розробка має бойову частину до 100 кілограмів. Це відносно мало, оскільки ракети Storm Shadow та JASSM мають приблизно 450 – 500 кілограмів вибухівки, і навіть безпілотник "Лютий" – 70 кілограмів. Щоб ракета-дрон "Паляниця" мала більшу спроможність, необхідно збільшити її ефективність у сім разів.

Кількості дронів вистачатиме, щоб робити такі потужні удари. Це без всякого сумніву. Удари по аеродрому "Саваслейка", складу БК та нафтобазам показують, що це можливо, і кількість 40 – 50 в одну точку вже не вражають нас,

– зазначив Костянтин Криволап.