У Київській області спеціалісти ДСНС знешкодили новітню російську ракету Х-69
- У Київській області сапери знешкодили новітню російську ракету Х-69, яку виявили місцеві жителі.
- Ракету передали для подальшого вивчення, а громадян закликали дотримуватись обережності при виявленні підозрілих предметів.
На Київщині сапери знешкодили новітню російську крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69, виявлену місцевими жителями. Спеціалісти ДСНС успішно знищили небезпечний об'єкт і передали його для подальшого вивчення.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС. Інцидент стався після того, як місцеві жителі помітили підозрілий об'єкт у полі і негайно звернулися до Служби порятунку.
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У Київщині виявили та знешкодили ракету Х-69
Фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС приїхали на місце та ідентифікували знайдений предмет як сучасну російську ракету Х-69, що є високоточним озброєнням, розробленим для атак на наземні цілі.
Сапери ДСНС успішно знешкодили ракету, уникнувши потенційної небезпеки для місцевих жителів, після чого передали її спеціалістам для подальшого вивчення.
В органах порятунку наголосили на важливості дотримання обережності при виявленні підозрілих предметів і закликали громадян не наближатися до них, а негайно телефонувати за номером "101".
До слова, раніше, 9 лютого на Київщині дрон-камікадзе "Шахед" влетів у новобудову та пошкодив фасад.