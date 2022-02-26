Ракета летіла з напрямку Бучі – Вишгорода, – очевидиця про ракетний удар по висотці біля Жулян

Ворожа ракета влучила у високоповерхівку біля Жулян. Очевидиця розповіла, що вона летіла з напрямку Бучі – Вишгорода.

У Києві, на проспекті Лобановського, 6а, у високоповерхівку влучила російська ракета. Як повідомляє очевидиця події, яка сталася зранку 26 лютого, летіла вона зі сторони Бучі – Вишгорода, передає 24 канал.

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У коментарі жінка зауважила, що сам будинок видно з вікон її будинку. А сама вона стала очевидицею події тоді, коли підіймалася з дітьми з бомбосховища, щоб взяти речі.

Ракета летіла з напрямку Вишгорода, з напрямку Бучі. Влучила у сусідній будинок. Було загоряння, воно затихло. Люди збігаються до нас у сусідній будинок, у бомбосховище, щоб уникнути завалу,

– розповіла очевидиця, пані Тетяна.

Вона також зазначила, що внаслідок вибуху шматки будинку розлетілися навсібіч. Зокрема, на дах магазину Novus, а також прибудинкову територію комплексу "Олександріївський".

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Крім того, очевидиця додала, що до бомбосховища у їхньому будинку почали приходити люди з сусідніх.

Я хочу сказати усім, хто є: щоб люди ховалися у бомбосховища, не боялися, що може статися. От приклад, коли ракета чи снаряд влучили у будинок,

– наголосила вона.

Жінка наголосила на тому, що у підвалі зараз значно безпечніше, ніж залишатися у своїх квартирах.

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