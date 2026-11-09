Плетенчук розповів, як ВМС переорієнтували застосування "Нептунів"

Військово-морські сили Збройних сил України змінили досвід використання ракетного комплексу "Нептун". Українські захисники переорієнтували зброю на ураження наземних цілей російського військово-промислового комплексу.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в етері телемарафону.

Що сказали у ВМС?

Сили оборони змінили тактику ударів ракетою "Нептун". Першочерговою ціллю цієї зброї були кораблі. Нагадаємо, що крейсер "Москва" був уражений саме такою ракетою.

Насправді це було мудрим рішенням переорієнтувати наш досвід на знищення інших типів цілей, тому що кораблі в море не виходять, а працювати треба. Тим більше є потреба,

– розповів речник ВМС.

Він вказав на те, що об’єкти російського ВПК розташовані по всій території. Військовий також підкреслив, що йдеться про велику кількість потенційних цілей.

За словами Плетенчука, український оборонно-промисловий комплекс має досвід виготовлення таких засобів ураження. Водночас ВМС успішно застосовували їх.

Ця синергія призвела до того, що спочатку ми вражали наземні об’єкти в Криму в тестовому режимі. Але успішно. Після цього географія стала трошки ширшою,

– зазначив речник.

Він підкреслив, що українські військові уражають цілі далеко за межами акваторії, зокрема в тилу країни-агресорки. За словами речника, це свідчить про спроможності української зброї та подальші перспективи її розвитку.

Плетенчук також прокоментував можливість завдавати ударів по російських аеродромах. Він зазначив, що такі ураження не обов'язково означатимуть повного позбавлення ворога можливості застосовувати літаки.

Військовий розповів, що авіація може працювати з інших локацій. Проте, за його словами, це дійсно вимагає від Росії більше ресурсів.