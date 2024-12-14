Не змінить ситуацію на лінії фронту: за якої умови Путін може знову запустити "Орешник"

Диктатор Владімір Путін неодноразово погрожував знову вдарити ракетою "Орешник" по Україні. Він зараз на повну вмикає свою пропаганду.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що Путін використовує ракету "Орешник" як пропагандистський інструмент.

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Хоче залякати всіх цією ракетою

Як наголосив Тимочко, попередній удар "Орешником" по Україні суттєвого ефекту не досягнув. З військової точки зору неефективно запускати таку ракету за десятки мільйонів доларів без ядерного боєзаряду. Вона не змінить ситуацію на фронті. Такі удари вони цілком можуть завдати своїми крилатими чи балістичними ракетами.

Ми розуміємо, що це більше була інформаційна кампанія. З військової точки зору бити такими ракетами по території України недоцільно. Але ми розуміємо, що війна в Україні вже давно перетворилася для Путіна у політичне виживання. Завдання, які він ставить, дуже часто не мають військової доцільності,

– сказав Тимочко.

Тому удари "Орешником" по Україні цілком можуть повторитися. Російському диктатору важливо підтримувати свій імідж та залякувати Україну і союзників.

В будь-якому випадку сподіваємося, що до цього не дійде. Але за будь-якої повітряної тривоги громадянам варто спускатися в укриття. Важко прорахувати, що в голові Путіна. Тим паче що він розглядає всю цю ситуацію як політичну доцільність в плані виживання його диктаторського режиму,

– зауважив Тимочко.

Додамо, західні ЗМІ повідомляли, що Росія може знову вдарити ракетою "Орешник" по Україні упродовж 14-15 грудня. Про це їм нібито повідомив представник Ради національної безпеки США. Він також додав, що, ймовірно, Росія має невелику кількість таких ракет.