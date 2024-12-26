Лукашенко каже, що готовий розмістити 10 "Орешників" у Білорусі

Алєксандр Лукашенко зробив нову заяву щодо розміщення російських "Орешників" у своїй країні. Самопроголошений лідер Білорусі каже, що готовий розмістити з "десяток" такого типу озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що каже Лукашенко про "Орешники" у Білорусі

На питання пропагандистів про те, скільки комплексів "Орешник" може бути розміщено у Білорусі, Лукашенко заявив, що це може бути близько 10 комплексів.

Думаю, що поки що десяток, а далі подивимося,

– сказав самопроголошений лідер Білорусі.

Водночас він сказав, що якщо у росіян буде бажання розмістити більше розмістити комплексів "Орешник" у Білорусі, то "розмістимо і більше".

До слова, 6 грудня самопроголошений президент Білорусі попросив російського диктатора Владіміра Путіна розмістити ракету "Орешник" на території його країни. Російський диктатор погодився на це і зазначив, що розмістити "Орешник" можна буде в Білорусі у другій половині 2025 року.

Раніше Лукашенко заявляв, що "місця дислокації готові, питання лише коли". Самопроголошений лідер Білорусі також заявив, що це рішення дозволить зміцнити оборону "союзної держави".