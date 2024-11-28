Reuters зазирнув всередину так званої ракети "Орешник": що не так із вихваляннями Путіна

Минулого тижня Росія завдала ракетного удару по Україні, використовуючи, як заявив Путін, "нову гіперзвукову зброю". Однак, схоже, що ця зброя є не чим іншим, як модифікацією старих технологій, що вже давно застосовуються у міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військових експертів, інформує 24 Канал.

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Дослідження уламків ракети середньої дальності, відомої як "Орешник" або "Ліщина", підтвердило її спорідненість із традиційними МБР.

За даними видання, ракета скинула кілька боєголовок на окремі цілі за допомогою так званого автобуса з індивідуально націлюваними боєголовками (MIRV). Цей компонент дозволяє доставляти кілька боєголовок у різні точки ураження, маневруючи над атмосферою завдяки малим газовим двигунам.



Ракета має боєголовок / Інфографіка reuters

Етапи запуску ракети "Орешник":

Безпосередньо перед тим, як випустити боєголовки, MIRV орієнтується за допомогою бортових систем наведення, щоб вона могла направити кожну з них на певну мету.

MIRV рухається через простір до цільової зони. Саме на цьому етапі ракета найбільш вразлива для перехоплення на курсі.

MIRV відділяється від верхнього ступеня і після короткого прискорення летить по балістичній траєкторії в космосі до своєї мети.

Перший ступінь ракети відділяється, скидаючи вагу згорілих двигунів і порожнього паливного сховища.

Ракета стартує, рухаючись двигунами першого ступеня, швидко прискорюючись, коли починає обертатися та орієнтуватися на запрограмовану траєкторію.

Сумнівні переваги ракети "Орешник"

Попри заяви російського президента, військовий експерт Джеффрі Льюїс зазначає, що всі балістичні ракети середньої дальності є гіперзвуковими, тому твердження про унікальність "Орешника" не відповідають дійсності.

Крім того, сучасні системи перехоплення, такі як Arrow 3 (Ізраїль) чи SM-3 Block 2A (США), спроєктовані саме для боротьби з подібними загрозами.

Аналіз уламків

Дослідження уламків ракети виявило, що ключові компоненти, знайдені на місці удару, не є революційними. Серед уламків було виявлено частини автобуса MIRV, який виконує роль основної системи доставки боєголовок, а також навігаційні пристрої, паливні баки й іншу електроніку.

Походження та використання

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, "Орешник" створено на основі ракети РС-26, яка здатна нести ядерний заряд, але ніколи не була прийнята на озброєння. Експерти припускають, що новий дизайн видалив одну з ступеней двигуна, зменшивши дальність ракети.

Джеффрі Льюїс критикує використання "Орешника" з конвенційними боєголовками через його високу вартість і низьку ефективність. Аналогічні програми в США, наприклад, Conventional Prompt Strike, були закриті через ризик плутанини: запуск такої ракети може бути помилково сприйнятий як ядерний удар.



Фрагменти ракети "Орешник" / Інфографіка reuters

Важливо. Попри спроби подати "Орешник" як новітнє озброєння, експерти сходяться на думці, що це лише комбінація давно відомих технологій. Розробка таких ракет може вказувати на прагнення Росії до інновацій у ракетобудуванні, але їх ефективність і доцільність залишаються під сумнівом.