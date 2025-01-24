Уламки "Орешника" підтвердили здогадки, чим насправді є "диво техніки" Росії, – The Economist

Обвуглені уламки ракети "Орешник", яку запустила Росія по Україні в листопаді 2024 року, показали, що ця зброя є лише модернізованою версією балістичної ракети середньої дальності. Мовиться про ракету типу РС-26 "Рубіж".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання The Economist.

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Що насправді криється за російським "Орешником"

Журналісти нагадали, що у листопаді Росія запустила "Орешник" по Україні, що, попередньо, стало першим відомим випадком застосування зброї з кількома боєголовками в бою.

Відтоді Владімір Путін погрожував атакувати цією зброєю Україну знову, вихваляючись тим, що українська протиповітряна оборона не зможе протистояти цій ракеті. Російський диктатор також називає гіперзвуковий "Орешник" – "новим дивом російської техніки".

Але уламки виявленої ракети показують абсолютно іншу історію. Так, експерти Київського науково-дослідного інституту судової експертизи, де вивчають уламки російських ракет і безпілотників, виявили, що одна частина ракети датується 2017 роком, а інша, всередині однієї з боєголовок зброї, датується 2016 роком.

Це підтверджує підозри, що "Орешник" – не більше ніж модернізована версія старішої моделі балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж",

– зазначено у матеріалі.

Водночас автор статті пише, що ракета "Орешник" – це не стільки серйозна загроза, скільки демонстрація сили країни-агресорки. І ця зброя створена з розрахунком на аудиторію Заходу, з метою нагадати їм про ядерний потенціал Росії.

До слова, журналісти Financial Times раніше виявили, що російський оборонно-промисловий комплекс продовжує використовувати західне обладнання для виробництва ракети "Орешник". Це відбувається, попри наявні санкції, а також отримання необхідного устаткування обхідними шляхами.