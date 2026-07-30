Польщі загрожує Росія

І що довше частина польського суспільства відмовлятиметься це визнавати, то більшою буде ймовірність, що наступний російський об’єкт упаде вже не посеред поля.

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Наступні 100 днів вирішать не лише долю України

Дональд Туск заявив, що наступні 100 днів можуть багато що вирішити у війні.

Але вони можуть вирішити не лише долю України.

Вони покажуть, чи здатне НАТО насправді захищати власний повітряний простір. Чи готові європейські країни діяти до того, як російські ракети почнуть падати на житлові квартали їхніх міст. Чи зрозуміли вони нарешті, що підтримка України – це не благодійність і не жест доброї волі.

Це інвестиція у власну безпеку.

Польща зараз має зробити вибір. Вона може й надалі сперечатися з Україною через історію, дозволяти політикам розпалювати ненависть і спостерігати, як чотири F-16 літають навколо однієї російської ракети.

А, може, разом з Україною будувати спільний захист неба, передавати більше зброї та знищувати російські цілі ще до того, як вони залишать нові вирви на польській території.

Тому що наступного разу фрази про "готовність збити, якби ракета продовжила політ" може бути вже недостатньо.