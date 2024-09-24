Могла статися величезна помилка: чому ракета "Сармат" вибухнула під час випробувань

Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", які стали повним провалом. Експерти вважають, що зброя, яка здатна нести ядерний заряд, вибухнула через велику помилку російських фахівців.

Про це пише Der Spiegel з посиланням на фахівців з різних інститутів. Ймовірно, випробування закінчилися провалом через проблеми з рідиннопаливним двигуном.

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Чому ракета "Сармат" вибухнула під час випробувань

У неділю, 22 вересня, у мережі почали з'являтися супутникові знімки з величезною вирвою на російському полігоні Плесецьк. Як заявили аналітики, ці знімки підтверджують невдалі випробування ракети "Сармат".

Хоча фахівці із землетрусів з норвезького інституту Norsar не змогли знайти підтвердження сильного вибуху, однак експерт Джордж Баррос з Інституту вивчення війни вважає, що діаметр вирви після вибуху ракети має сягати щонайменше 62 метрів.

Експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райт у коментарі Der Spiegel додав, що у вибух ракети "Сармат" має вигляд великої помилки. За словами Райта, під час випробування нових систем варто завжди очікувати помилок, однак – не такого великого масштабу.

Райт вважає, що ракета "Сармат" могла вибухнути через проблеми у рідиннопаливному двигуні. Експерт наголосив, що у російському військово-промисловому комплексі такі труднощі є найпоширенішими.

Експерт у ракетній галузі та викладач Мюнхенського університету Бундесверу Маркус Шіллер додав, що вибух "Сармату" яскраво демонструє реальний стан справ Росії, які йдуть не дуже добре.

Фахівці додають, що зазвичай для ракет використовують тверде паливо, однак Росія заправляє свої боєприпаси винятково рідким паливом. Таким чином, перед запуском ракети треба дозаправляти, що несе величезні ризики. У ЗМІ нагадали, що у 1960 році під час випробувань стався вибух під час дозаправлення радянської ракети Р-16. Тоді загинули 126 осіб, серед яких був і командувач ракетними військами Митрофан Нєдєлін.

До слова, Росія вже вп'яте проводить випробування ракети "Сармат", але лише одне з них можна назвати "успішним". Так, у квітні 2022 року ракету з макетом боєголовки запустили з полігону у Плесецьку. Тоді "Сармат" подолала близько 5 000 кілометрів до півострова Камчатка.