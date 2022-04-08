Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де було багато людей, – МВС про вокзал Краматорська

У п'ятницю 8 квітня Росія вдарила по залізничній станції у Краматорську. Ракета влучила у тимчасовий зал очікування.

У залі очікування перебували сотні людей, які чекали на евакуаційний потяг. Вже відомо про 30 загиблих, серед яких є діти, та близько 100 поранених.

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На місці поліція документує наслідки ракетного удару та разом зі співробітниками ДСНС рятує людей. Допомогу надають усім, хто її потребує.

Це черговий доказ того, що Росія умисно вбиває мирних людей

Це ще один доказ того, що Росія жорстоко, по-варварськи знищує мирне населення України, з єдиною метою – вбити,

– заявили в МВС.

Правоохоронці попередньо встановили, що російські окупаційні війська застосували касетний Іскандер. Такі ж дані надавала "Укрзалізниця". Але очільник Донецької ОВА Павло Кириленко уточнює, що це була "Точка-У". Хоча, за його словами, це зовсім не змінює суті.

Зараз на місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та медики. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війні.

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