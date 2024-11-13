Ракети та 90 дронів: чим атакувала Росія та скільки цілей вдалося збити

Росіяни атакують Україну з повітря різними видами озброєнь. Зокрема, вони знову запускали ракети та ударні БпЛА.

Вночі проти 13 листопада Росія запустила по Україні 90 дронів та ракети. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки цілей збили

Сили протиповітряної оборони збили 37 ворожих дронів.

Усього виявили 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБів):

2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області по Сумщині;

2 крилаті ракети Х-101 – зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Каспійське море;

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, район пусків – Воронезька область;

90 ударних БпЛА типу та безпілотників невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла.

Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37 БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях, – мовиться в повідомленні.

Крім цього, 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники перебувають в повітрі, бойова робота триває!