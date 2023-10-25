ATACMS перевершили очікування: Данілов розповів, як ракети вплинули на ситуацію на фронті

Після успішних ударів по аеродромах російських окупантів у Луганську та Бердянську ракетами ATACMS, ворог почав менше застосовувати гелікоптери для атак.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Коли ми почали отримувати ATACMS, застосування першої партії перевищило всі очікування. Майте на увазі, після цього зменшилися атаки із гелікоптерів на наші війська,

– розповів Данілов.

Частина гелікоптерів Росії "втекла" з Криму

Він уточнив, що росіяни також перекинули у "безпечне місце" більшу частину гелікоптерів, які раніше тримали на території тимчасово окупованого Криму.

"ATACMS працюють і будуть надалі працювати", – наголосив він.

20 жовтня Данілов повідомив, що Україна продовжуватиме отримувати зброю від партнерів, допоки не звільнить усі свої території, постачання далекобійних ракет ATACMS триватиме.



Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

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