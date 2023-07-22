Зеленський і Байден обговорюють постачання ATACMS для ЗСУ, – Салліван

Джо Байден і Володимир Зеленський обговорюють постачання далекобійних ракет ATACMS на потреби ЗСУ. У США наголошують, що Україна успішно застосовує схожу далекобійну зброю, яку надали у Франції та Великій Британії.

Про це на Форумі безпеки в Аспені заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він акцентував, що США та Україна постійно обговорюють можливість передачі такої зброї, повідомляє 24 Канал.

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Додаткові можливості під час контрнаступу

Наразі у США не можуть припустити, яким буде результат переговорів щодо постачання ATACMS. Проте Салліван заявив, що це питання постійно обговорюється.

Це питання постійно обговорюється з президентом Володимиром Зеленським, і я вкрай шкодую, що не можу сьогодні сказати вам, яким буде результат,

– повідомив Салліван.

Радник Байдена заявив, що США не бояться йти на ризик, але надають військову допомогу, намагаючись прив'язувати її склад до потреб на фронті та стратегічної ситуації, яка постійно змінюється. Салліван також наголосив, що за час повномасштабного вторгнення США надали одну з найбільших допомог Україні в галузі безпеки.

Разом з тим, рішення щодо передачі далекобійних ракет ATACMS має ухвалити особисто Байден. Крім того, у США припускають, що така зброя дасть додаткові можливості під час контрнаступу.

"Ми робимо щось, потім дивимося, як Росія на це відповідає чи не відповідає, робимо наступний крок, дивимося на відповідь чи не відповідь Росії, і це дуже чуйно організований процес… Протягом останніх 16 місяців ми не були статичними, ми змінювалися разом із тим, як змінювалася війна", – заявив радник Байдена.

США анонсували новий пакет допомоги

США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги 25 липня. За попередньою інформацією, сума підтримки становитиме близько 400 мільйонів доларів.

До нового пакету можуть увійти кілька бронетранспортерів Stryker, а також обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS і для систем HIMARS. Крім того, партнери планують передати на потреби ЗСУ протитанкову зброю, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.