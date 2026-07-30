Ракети атакували Вінницю: у місті чули вибухи

Росія продовжує нічну ракетну атаку по території України. Після низки вибухів у Києві та Дніпрі також гучно було у Вінницькій області.

Про це інформує 24 Канал.

Чим вдарили росіяни?

Повітряну тривогу у Вінницькому районі оголосили близько 01:56. За хвилину до цього у Повітряних силах повідомляли про ракети, які рухалися у напрямку регіону. Згодом там закликали місцевих негайно прямувати до укриттів.

Близько 01:58 з'явилася перша інформація про те, що в області пролунали вибухи. Станом на момент публікації жодної інформації стосовно наслідків удару противника по цьому регіону немає. Вочевидь деталі уточнять згодом.

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Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки противника у Святошинському районі столиці сталося падіння уламків. Через це сталося загоряння на території нежитлової забудови. Також пожежа виникла на території нежитлової забудови на Оболоні.