Мусимо докласти більше зусиль, – міністр оборони Естонії про допомогу Україні з ППО

Останні масовані атаки показали, що Україні катастрофічно бракує ракет для перехоплення російської балістики. Тому посилення ППО – основний меседж Києва до країн-членів НАТО, які зібралися на саміт в Анкарі.

Ситуацію із українською ППО прокоментував міністр оборони Естонії Ханно Певкур кореспонденту 24 Каналу.

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Як захистити Україну від російської балістики?

Певкур визнав, що Україні справді бракує не лише комплексів Patriot і протибалістичних ракет. Їй не вистачає і засобів ППО середньої дальності та інших систем захисту.

На думку міністра, союзники мають докласти більше зусиль для того, аби посилити українську ППО.

У світі є країни, які досі мають комплекси Patriot. Тепер питання полягає в тому, як поєднати можливості: щоб держави, які не мають цих систем, могли надати додаткове фінансування, а ті, які мають комплекси, були готові передати їх Україні,

– сказав політик.

Також Певкур оцінив ймовірність виробництва ракет для Patriot в Європі. Наразі розгорнути його в Естонії було б складно через брак необхідного досвіду, виробничої бази та розвиненої ракетної промисловості.

Окрім того, Європі ще потрібно узгодити зі США багато питань, тому швидкого вирішення цього питання міністр не очікує.

Водночас він наголосив, що навіть запуск нового виробництва не вирішить нагальної проблеми, адже Україні ракети потрібні вже зараз. Тому, каже Певкур, головне завдання – знайти спосіб якнайшвидше передати Україні необхідні системи, а не чекати, поки запрацюють нові виробничі лінії.

Нагадаємо, що під час останньої масованої атаки на Україну 6 липня не вдалося збити жодної балістичної ракети. Причина – дефіцит протибалістичних ракет.

Очільник МЗС Андрій Сибіга закликав країни-члени НАТО передати Україні ракети для Patriot, які ті мають на складах. Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що Україна вже законтрактувала ракети до Patriot. Однак їх поставки розпочнуться лише наступного року.

Тому він теж просив членів НАТО передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок українських майбутніх поставок.