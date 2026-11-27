Володимир Зеленський перед поїздкою генсека НАТО Марка Рютте до США скоординував із ним низку питань для Дональда Трампа. Головним пунктом обговорення стало постачання ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

Про узгоджені питання для Вашингтона розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який був присутній під час розмови лідерів. За його словами, ключовим запитом Києва залишається захист українського неба та поповнення арсеналу протиповітряної оборони. Очільник відомства висловив упевненість, що генсек Альянсу порушив тему постачання перехоплювачів на зустрічі з обраним президентом США.

Діалог із НАТО та підготовка до нових зустрічей

Дипломат наголосив, що контакти українського керівництва з генсеком НАТО мають системний та оперативний характер.

Вони відбуваються постійно, в будь-який час, за будь-яких обставин, коли потрібна підтримка, коли потрібен обмін думками і коли потрібні важливі рішення,

– зазначив міністр.

Найближчим часом Сибіга планує відвідати зустріч глав міністерств закордонних справ держав Альянсу в Брюсселі та взяти участь у засіданні Ради Україна – НАТО.

Раніше Зеленський закликав країни Альянсу не тримати ракети на складах, а передати їх Україні для відбиття балістичних атак. Крім того, Київ пропонував партнерам тимчасовий обмін ракетами для систем Patriot та IRIS-T з обов'язковим поверненням після виготовлення нових партій.