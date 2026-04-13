Ракети, дрони, артилерія: Зеленський показав збройну міць України

Володимир Зеленський до Дня зброяра, який відзначають 13 квітня, показав збройну міць, яку має наша держава. Йдеться про ракети, дрони та артилерію, яку змогла створити наша держава, зокрема після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться у відео, опублікованому у телеграм-каналі Володимира Зеленського.

Що розповів Зеленський про збройну міць України?

Володимир Зеленський наголосив, що 13 квітня – професійний день тих, хто примножу українську силу, щодня і щоночі, руками та розумом, у тиші цехів і майстерень, щоб гучно було ворогу. Схилившись над кресленнями й розрахунками, щоб українську відплату було до сантиметра точно доставлено адресату.

Невидимі герої нашої оборони. Але результати їхньої роботи ми бачимо щоденно, а зло щоденно відчуває. Це наші українські зброярі – всі працівники оборонно-промислового комплексу України. За чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію. Масштабну, дієву, в усіх сенсах виняткову,

– сказав глава держави.

На відео українського лідера були ракети українського виробництва, безпілотні системи, перехоплювачі, ударні та морські дрони, розвідники, артилерія, боєприпаси, бронетехніка, роботизовані комплекси й багато-багато іншого.

"Все те, що сьогодні справді гордо називається "зброя України". Захищає наше небо, наші міста й села, рятує життя, доводить, що "зроблено в Україні" – це синонім поняття "ефективно і сильно"", – зауважив Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто працює в оборонному комплексі й у збройній промисловості.

Які оборонні спроможності української оборонки?

Володимир Зеленський наголосив, що спроможності оборонної індустрії України – це мільйони FPV-дронів на рік, це наші дипстрайки, це інтерсептори, мільйони снарядів.

Україна має свою далекобійну ракетну зброю. І не просто розробку, а реальну силу, яка вже працює. "Фламінго" і "Рута", "Пекло" й "Нептун", "Паляниця", "Вільха" – ми вже можемо всім цим пишатися, але зупинятися на цьому точно не будемо. Це тільки наші початкові кроки. Індустрія буде розвиватись, і ворог буде це відчувати,

– сказав президент.

За словами українського лідера, всі бачать історичну далекобійність наших дронів – на відстані 1 750 кілометрів від нашого кордону.

"Буде більше. Це не про рекорди, а про справедливість, яка знайде зло будь-де у світі, і наші "Січень", "Лютий", "Морок", "Барс", "Обрій", FP – докази цьому", – зазначив глава держави.

Окрім того, Зеленський розповів про українські наземні роботизовані комплекси. Вперше в історії війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами – НРК та дронами. Окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти та без втрат із нашого боку.

"Ратель", "Терміт", "Ардал", "Рись", "Змій", "Протектор", "Воля", інші наші НРК лише за три місяці виконали на фронті вже більше ніж 22 тисячі місій,

– наголосив Зеленський.

Як українська зброя вже підкорює світ?

Володимир Зеленський підкреслив, що український безпековий досвід, наша військова експертиза – зараз це найбільш бажаний товар для десятків країн світу.

"Наші перехоплювачі вже працюють на Близькому Сході та в країнах Затоки. Ми створюємо сильну інтегровану систему захисту неба з багатьох компонентів. Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар мають свою ППО від балістики й інших ракет.Але разом із нашою військовою експертизою в них є рішення, щоб захищатися від «шахедів», щоб виявляти цю загрозу й реагувати масштабно", – сказав український лідер.

Україна також у комунікації з Кувейтом, Оманом, із Туреччиною, Сирією. В українському досвіді зацікавлені країни Азії та Африки.

Ми підтримуємо тих, хто підтримує нас, працюємо, щоб кожен став сильнішим. І вже цього тижня в нас буде розмова з європейцями – перемовини про створення спільної системи захисту неба. Я впевнений: або Україна стане невіддільною частиною європейської безпекової системи, або дехто у Європі ризикує стати частиною "русского міра",

– сказав президент.

Він також зауважив, що в України є й досвід гарантування морської безпеки, об'єктивно найбільш свіжий у світі.

"Коли говорять про безпеку в Ормузькій протоці – це часто теоретичні розмови. Ті, хто їх веде, не виконували самі подібних операцій. Українці виконували. Ми боролись і з ворожим флотом, і з ударами з повітря, і з морськими мінами – через усе це ми пройшли. І якщо партнери запропонують нам рівноправну співпрацю, Україна може допомогти", – зазначив глава держави.

Зеленський сказав, що морські дрони Sea Baby, "Магура", "Сарган" відомі багатьом, і це теж українська експортна позиція.

Як і наша артилерія, яку ми виробляємо найбільш масштабно у Європі. Як і наші снаряди, яких зараз усе більше. Як і наша "броня", яка щороку стає все більш ефективною. Все це забезпечує наш ОПК – наші оборонці, наші українські зброярі,

– резюмував президент.