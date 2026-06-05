Ракети Х-59/69 і понад 200 безпілотників: чим тероризувала Росія Україну вночі

У ніч проти 5 червня Росія вкотре обстріляла Україну дронами і ракетами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Загалом ворог запустив 216 ударних БпЛА різних типів, зокрема реактивні "Шахеди". Також противник вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з окупованої частини Запоріжжя. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами" майже "прямо з заводу": "Флеш" вказав на цікаву деталь

Як відпрацювала ППО?

Станом на 07:30 сили ППО знешкодили 198 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без влучань. Відомо про прильоти 16 БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

"Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей", – уточнили військові.

Нагадаємо, що увечері 4 червня ворог завдав удару безпілотником по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула жінка, ще травмовано 16 людей. Пошкоджено 3 автомобілі та скління багатоквартирного житлового будинку. Сталося загоряння трави на відкритій території на площі 10 квадратних метрів.

Вранці 5 червня Запоріжжя знову було під обстрілом. Ворог влучив по приватному сектору. Пошкоджень зазнали 11 будинків.

Росія нарощує кількість реактивних дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна активно посилює багаторівневу систему ППО, зокрема "малу ППО" на базі дронів-перехоплювачів.

За його словами, у травні українські підрозділи знищили понад 3,5 тисячі російських безпілотників, значну частину – саме завдяки таким дронам.

Водночас Росія змінює тактику атак і планує збільшити частку реактивних ударних дронів до 50%, що ускладнить роботу ППО.

Україна у відповідь розширює кількість екіпажів перехоплювачів, навчає персонал і працює над новими рівнями ППО та модернізацією дронів.