Один з найбільших показників: скільки ракет "Калібр" Росія тримає в Чорному морі
Росія тримає у Чорному морі ледь не рекордну кількість ракет "Калібр". У морі перебуває аж 6 ракетоносіїв.
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 17 січня в ефірі телемарафону заявила, що є ознаки навіть додаткового переспорядження носіїв ракет.
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Що Росія стягнула в Чорне море
Сьогодні (17 січня – 24 Канал) ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі, до 44 ракет,
– заявила Гуменюк.
Це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв. Окрім того, вона зазначила, що найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, зафіксований ЗСУ з 24 лютого 2022 року, складав 48 ракет.
За словами начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, базування ракетоносіїв в морі на бойових позиціях, також їх спорядження та кількість може свідчити про продовження ракетних атак.
Що відомо про ситуацію в Чорному морі
- 15 січня Наталія Гуменюк пояснювала, що росіяни під час масованої атаки на Україну 14 січня використали не всі ракети. З 36 одиниць вони залишили орієнтовно половину.
- Саме через це начальниця пресцентру попередила про нову загрозу ракетних атак. Хоч і підтвердила, що запаси ворогів поступово вичерпуються.
- Однак вже 15 січня Кремль знову збільшив у морі кількість ракетоносіїв до 6. Загалом кораблів стягнули аж 16. Тож Наталія Гуменюк порадила реагувати на сигнали повітряної тривоги та йти в укриття.
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