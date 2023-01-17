Один з найбільших показників: скільки ракет "Калібр" Росія тримає в Чорному морі

Росія тримає у Чорному морі ледь не рекордну кількість ракет "Калібр". У морі перебуває аж 6 ракетоносіїв.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 17 січня в ефірі телемарафону заявила, що є ознаки навіть додаткового переспорядження носіїв ракет.

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Сьогодні (17 січня – 24 Канал) ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі, до 44 ракет,

– заявила Гуменюк.

Це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв. Окрім того, вона зазначила, що найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, зафіксований ЗСУ з 24 лютого 2022 року, складав 48 ракет.

За словами начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, базування ракетоносіїв в морі на бойових позиціях, також їх спорядження та кількість може свідчити про продовження ракетних атак.

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