Ракети летять в напрямку Львівщини, – ОВА

Росія вранці 26 січня розпочала масовану ракетну атаку по Україні. Станом на 09:26 відомо, що ракети летять у бік Львівської області.

Максим Козицький заявив, що ракети вже перебувають у повітряному просторі сусідньої області. Вони рухаються у бік Львівщини.

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Козицький закликав місцевих жителів не нехтувати правилами безпеки. Наразі необхідно перебувати в укриттях цивільного захисту. Також голова Львівської ОВА нагадав, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО чи місця прильотів.

Якщо ви побачили підозрілий літальний апарат, повідомте про нього Сили ППО за допомогою чат-бота у телеграмі "Шось летить". Це розробка Львівської обласної військової адміністрації та IT-фахівців,

– заявив Козицький.