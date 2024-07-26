Додаткові ракети Martlet – вже на підході: Британія планує передати частину зброї Україні

Лондон замовив значну кількість багатоцільових ракет Martlet для потреб своїх збройних сил. Відповідним арсеналом планують поділитися також з Україною.

У середу, 24 липня, оборонне відомство Великої Британії заявило про закупку ракет Martlet (LMM). Загальна сума замовлення становить близько 176 мільйонів фунтів стерлінгів – це 9,33 мільярда гривень.

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Ракети Martlet для Британії та України

Лондон планує відповідними ракетами озброїти наявні та майбутні системи протиповітряної оборони малої дальності британської армії. Зокрема, бойові машини Stormer.

Ракети Martlet, крім того, будуть використані в морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, яка розгортається з вертольотів Wildcat.

Як наголошують у міноборони Великої Британії, сотні ракет LMM будуть передані на потреби Збройних Сил України.

У більш небезпечному світі ми повинні продовжувати забезпечувати Україну зброєю, а також поповнювати власні запаси,

– заявила Марія Ігл, міністерка оборонних закупівель.

Лондон акцентує, що виробництво зброї на заводі Thales у Белфасті подвоїлося після початку повномасштабної російсько-української війни. Власне, через те зріс глобальний попит на засоби протиповітряної оборони.

Що потрібно знати про ракети Martlet (LMM) LMM розшифровується як Lightweight Multirole Missile. Це багатофункціональна ракета, розроблена для забезпечення високої мобільності та точності. Вона призначена для використання на різних платформах, зокрема морських суднах, наземному транспорті та вертольотах. Загалом ракета має невелику вагу, до 13 кілограмів, що дозволяє її встановлювати на легкі транспортні засоби та вертольоти, підвищуючи мобільність військових підрозділів.

Слід згадати, що LMM уперше були випущені з Wildcat у Бенгальській затоці під час розгортання авіаносної ударної групи Королівського флоту у 2021 році. Ця подія ознаменувала початкову експлуатаційну здатність системи Martlet.

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Загалом Лондон гостро й рішуче налаштований щодо глобальних загроз, зокрема з боку Кремля. Нещодавно британський генерал Ролі Вокер наголошував на тому, що навіть переможена Росія становитиме загрозу для світу, тому Британія повинна нарощувати потужності.