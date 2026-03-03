"Запаси ще глибокі": за якої умови можуть скоротити постачання ракет для Patriot
- США можуть скоротити постачання ракет Patriot для України, якщо будуть зміни у війні на Близькому Сході.
- Запаси в Америки та союзників доволі великі, до того ж широкомасштабного використання цих ракет не було до початку війни з Іраном.
Війна на Близькому Сході породила безліч питань про те, що тепер буде з допомогою Україні та чи вистачить нам ракет для систем Patriot. Зрозуміло, що зараз США їх використовують у протистоянні з Іраном.
Варто розуміти, що для збиття однієї балістичної ракети, зазвичай, використовують від двох до чотирьох ракет Patriot. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що до цього часу американські запаси були доволі великими.
Чи можуть зменшити надання ракет для України?
У пресі повідомляли, що Іран випустив по ОАЕ 137 балістичних ракет, майже всі вони були перехоплені, зокрема системами Patriot. Обережно можна сказати, що за цей один залп американці витратили до 300 своїх ракет Patriot. Їхнє річне виробництво – це 620 – 650 ракет.
Але потрібні розуміти, що в цій арифметиці ще є інші моменти. Найголовніше, що ракети виробляли ще з 1970-их років, а широкомасштабного використання практично не було. Можна згадати лише 1990-ті роки, коли йшла війна у Перській затоці та інші невеликі конфлікти.
Крім того, у цьому регіоні є країна Саудівська Аравія, яка має ліцензійне виробництво ракет для Patriot. Звісно, вони виробляють їх виключно для своїх потреб, але хоча б одна країна вже захищена власними засобами,
– підкреслив Павло Нарожний.
Кувейт також закуповував Patriot, але невідомо скільки саме ракет він має. Тому небезпека буде лише у тому випадку, якщо війна на Близькому Сході затягнеться і так вплине на постачання ракет з боку США.
"Але ми повинні розуміти, що запаси, арсенали у союзників доволі глибокі. Не можна сказати, що вони вичерпані, чи ракет немає", – наголосив військовий експерт.
Зверніть увагу! Політолог Володимир Фесенко акцентує на тому, що загострення на Близькому Сході може створити певну нестачу для України. Ризик також поширюється через географію атак Ірану, адже удари спрямовують по американських базах у різних країнах, а в таких умовах ракети втрачають швидше, ніж є змога поповнити запаси.
Як війна на Близькому Сході може позначитися на Україні?
В Офісі Президента зауважили, що операція США проти Ірану допоможе остаточно витіснити з цього регіону Росію. Володимир Путін уже втрачає вплив, його позиція не впливає на ситуацію. Чим більше успіхів матимуть Сполучені Штати, тим швидше розвіюватиметься ілюзія, що очільник Кремля нібито впливовий лідер.
Міністр енергетики Норвегії заявив, що конфлікт на Близькому Сході вкотре актуалізував питання про заборону імпорту російського газу. Ціни на газ у Європі вже досягли максимуму, адже зросли на 75%. Як відомо, Іран блокує Ормузьку протоку, щоб танкери з газом Катару не могли проходити.
Володимир Зеленський звернувся до країн Близького Сходу з пропозицією про те, що Україна готова надати їм свої дрони-перехоплювачі в обмін на ракети до системи Patriot. За словами президента, це зміцнить протиповітряну оборону обох сторін під час комбінованих ударів.