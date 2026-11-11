"Збили" 4 одиниці: експерт пояснив конфуз росіян із ракетами Rusty Dagger

Міноборони Росії заявило про нібито збиття 4 американських крилатих ракет Rusty Dagger, які запустили Сили оборони. Але згодом там видалили допис. Є питання, що там насправді сталося.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" Іван Киричевський. За його словами, зараз є питання, чи взагалі Сили оборони мають на озброєнні такі ракети.

Що відомо про ракети Rusty Dagger?

Як наголосив Киричевський, американці розробляли Rusty Dagger у межах програми ERAM, яка стартувала у 2024 році. Вже у 2026-му проєкт дійшов до реалізації. Минулої осені були обнадійливі новини, що США передадуть Україні 3000 таких ракет.

"Бандероль", "Дань-Т", "Герань" – поки що ще не визначилися, як саме їх називати. Чи це малі крилаті ракети, чи це ще реактивні безпілотники. Грубо кажучи, Rusty Dagger – це схожа зброя. Йдеться про малогабаритні крилаті ракети,

– зазначив Киричевський.

При цьому за найоптимістичнішими оцінками, у США нібито виробляють максимум 50 таких ракет на місяць. Водночас у США ще в 2010-х роках передбачали, що разом з дорогими ракетами потрібно застосовувати щось дешеве. Однак за 10 років їм не вдалося розробити щось ефективне.

Відповідно Україна та Росія були першими, хто почав застосовувати такі засоби. Так, на території Росії вже фіксували "Паляницю" та більш медійний "Барс".

У Росії заявили, що збили американські ракети, але потім видалили повідомлення: дивіться відео 24 Каналу

Що відбувається в голові росіян? Це їхня проблема. З таким успіхом, як вони збивають американські ракети, так вони розповідають, що захопили територію на Донбасі, яка під нашим контролем. Тому варто ставитися до цієї історії з певним скепсисом. Привидівся їм Rusty Dagger? Це їхні проблеми. А що туди летіло? Це не для розголошення,

– зазначив Киричевський.

Додамо, у Міноборони та російських телеграм-каналах дійсно повідомляли про збиття цих ракет. Однак згодом там почали видаляти ці повідомлення.